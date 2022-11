Dieven saboteren telecomverbindingen van Duitse gemeente en stelen miljoenenbuit in museum

In het Duitse Manching zijn dieven aan de haal gegaan met een grote hoeveelheid Keltische munten. De buit is miljoenen euro’s waard. Vermoedelijk konden ze inbreken in het museum nadat ze de lokale telefoon- en internetverbindingen saboteerden.

Medewerkers van het museum in Manching ontdekten dinsdag dat een vitrine was gebroken en dat de collectie van 450 munten was gestolen, vertelde de plaatselijke politie aan AFP.

De waarde van de buit is zo hoog dat de Beierse Staatsrecherche (LKA) het onderzoek heeft overgenomen. “De inbraak moet in de vroege ochtenduren hebben plaatsgevonden,” zegt een woordvoerder van de LKA. “Het was klassiek, zoals je je voorstelt in een slechte film.”

Verbindingen doorgeknipt

Bij de inbraak werd geen alarm geslagen omdat onbekenden ‘s nachts een belangrijk telecomknooppunt hadden lamgelegd. Volgens politierapporten braken ze in in een technische ruimte van de telecomprovider, waar ze verschillende glasvezelkabels doorknipten. Daardoor zaten 13.000 mensen zonder internet en telefoon. Ook het mobieletelefonienetwerk werd aanvankelijk getroffen door de storingen. Het kan tot drie dagen duren voor de verbindingen weer hersteld zijn.

Quote Het museum is eigenlijk een zwaarbevei­lig­de locatie, maar alle verbindin­gen met de politie werden doorgesne­den Herbert Nerb, burgemeester Manching

“Ze hebben heel Manching afgesneden”, zei burgemeester Herbert Nerb aan Sueddeutsche Zeitung. “Het museum is eigenlijk een zwaarbeveiligde locatie, maar alle verbindingen met de politie werden doorgesneden.” Volgens de burgemeester is het overduidelijk dat professionals achter de diefstal zitten. De verdwijning van de Keltische schat is een “complete catastrofe” voor zijn Beiers dorp, zegt hij.

“Een ramp”

De collectie gouden munten is een van de belangrijkste bezienswaardigheden in het Keltisch-Romeins museum in Manching. Volgens de website van het museum wordt de goudschat beschouwd als de grootste Keltische goudvondst van de afgelopen eeuw. De munten werden ontdekt in 1999, maar dateren uit de derde eeuw voor Christus en zijn “verscheidene miljoenen euro’s” waard, stelt de politie.

“Het verlies van de Keltische schat is een ramp”, zegt ook de Beierse minister van wetenschap en kunst, Markus Blume, aan het Duitse persbureau dpa. “Als bewijs van onze geschiedenis zijn de gouden munten onvervangbaar.”

Hele reeks diefstallen

De muntenroof is de nieuwste diefstal in een reeks ophefmakende museumdiefstallen in Duitsland.

Bij een andere diefstal in 2017 werd het “grote esdoornblad” - de op één na grootste gouden munt ter wereld - uit het prestigieuze Bode-museum in Berlijn gestolen.

Tijdens een nachtelijke overval op het Grünes Gewölbe (Groene Gewelf) in Dresden in november 2019, gingen dieven aan de halen met 21 sierraden en andere waardevolle voorwerpen. Volgens de autoriteiten zitten leden van een bekende criminele familie achter de overval, maar van de buit - onder andere een zwaard met een met diamanten bezet handvat en een schouderstuk met een witte diamant van 49 karaat - ontbreekt voorlopig elk spoor. Volgens verzekeringsexperts was de buit uit het Groene Gewelf maar liefst 113,8 miljoen euro waard.