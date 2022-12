Dieven hakken Banksy-tekening uit muur in Oekraïne, maar worden op heterdaad betrapt

Franse politie treft lichamen van twee baby’s aan in vriezer

In de Franse gemeente Bédoin, in de provincie Vaucluse, heeft de politie donderdag de lichamen van twee baby’s teruggevonden in een vriezer. De agenten deden de gruwelijke ontdekking in de woning van een 41-jarige vrouw, die onmiddellijk werd opgepakt. Dat meldt het parket.

8:41