Dieven gebruiken ingenieuze truc met selfiestick om handtas Belgische toeriste te stelen in Italië

Miljoenen slachtof­fers: dodentol door corona in India tien keer hoger dan officieel gemeld

16:34 Het aantal coronadoden in India is waarschijnlijk tien keer hoger dan officieel bekend is. Amerikaanse onderzoekers denken dat tussen de 3,4 en 4,7 miljoen mensen zijn overleden aan Covid-19, terwijl de autoriteiten 415.000 sterfgevallen hebben geregistreerd.