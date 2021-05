Dierenrechtenactivisten blokkeren vier Britse distributiecentra McDonald's

Ieper - Zwitserland Sarah (21) al bijna 4 dagen vermist na discussie met vrienden in Zwitsers bergdorp: bloed in badkamer en zelfs portefeuil­le nam ze niet mee

21 mei In en rond het Zwitserse bergdorp Täsch, vlak bij het beroemde kuuroord Zermatt, zoekt de Zwitserse politie sinds dinsdagochtend naar studente Sarah Huyghe (21) uit Ieper. Het meisje verdween er in alle vroegte uit een chalet waar ze samen met enkele vrienden verbleef. Familie en haar beste vriendin Kaai Edwards reisden naar Zwitserland af om te helpen zoeken. Ook de Cel Vermiste Personen is ingeschakeld.