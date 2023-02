Dierenasielen in Oekraïne zitten overvol met achtergelaten en gewonde huisdieren: “We vinden niemand meer die wil adopteren”

Dierenasielen in Oekraïne zitten boordevol met achtergelaten dieren. Heel wat mensen moesten vluchten en waren niet in staat hun huisdier mee te nemen. Andere dieren werden gewond aangetroffen onder brokstukken van huizen. The New York Times kon vaststellen hoe precair de situatie is voor de vele dieren in nood en sprak met de eigenaars van verschillende asielen: “We hebben dringend hulp nodig”.