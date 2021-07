Dieren in Californische zoo krijgen coronaprik

Tot nu toe bestonden de coronamaatregelen in de zoo uit bijvoorbeeld voldoende afstand bewaren en beschermende kleding voor werknemers. Dierenarts Alex Herman zegt “opgelucht” te zijn dat de dieren via een prik nu beter beschermd kunnen worden tegen Covid-19. Dierenfarmaceut Zoetis wil 11.000 doses van het vaccin doneren aan bijna zeventig dierentuinen en andere inrichtingen in de Verenigde Staten.

De eerste mensapen werden in maart in de dierentuin in San Diego ingeënt met het voor dieren ontwikkelde middel. Ze kregen na drie weken een tweede dosis. Acht gorilla’s in de zoo testten in januari positief op het virus. De symptomen waren mild en beperkten zich tot hoesten, constipatie en vermoeidheid. De beesten zijn inmiddels helemaal hersteld. Ze waren waarschijnlijk geïnfecteerd door een besmette medewerker die geen ziekteverschijnselen had, ondanks de veiligheidsmaatregelen die waren genomen.