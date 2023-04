Diepgelovige moeder staat terecht nadat zoontje (3) sterft aan ondervoeding omdat hij verplicht werd te vasten

De politie werd op 29 juni 2020 naar het huis van Olabisi Abubakar geroepen nadat een vriend zijn bezorgdheid had geuit over haar welzijn. Eens aangekomen trof de politie een “tragisch en schrijnend tafereel” aan, aldus de aanklager Mark Heywood KC. “Abubakar lag op een slaapbank en was opvallen mager, ondervoed en uitgedroogd”, voegde de aanklager toe. “Naast haal lag Taiwo (haar zoon, red.). Hij was sterk vermagerd en voelde koud aan. Het was duidelijk dat Taiwo al enige tijd dood was.”

Uit de autopsie van het jongetje bleek dat hij 9,8 kg woog. Er waren geen aanwijzingen dat zijn dood werd veroorzaakt door iets anders dan ondervoeding en uitdroging, aldus de aanklager. De moeder werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat ze geestelijk onwel was. Ze kreeg de diagnose paranoïde schizofrenie en werd vastgehouden voor een behandeling.

Diepgelovige vrouw

“De aanklacht is dat mevrouw Abubakar Taiwo bewust en opzettelijk verwaarloosde door hem geen voedsel en water te geven, waardoor hij samen met haar ging vasten als een religieuze daad”, zei Heywood nog. Abubakar is een diepgelovige pinksterchristen, maar “haar geloof maakt duidelijk dat vasten een daad van toewijding is, en dat kinderen - te jong om dit te begrijpen - niet mogen vasten.”

Juryleden zullen moeten beslissen of Abubakar ontoerekeningsvatbaar was op het moment van het misdrijf, waardoor ze niet schuldig zou zijn op grond van krankzinnigheid. De vrouw zelf vertelde de politie dat ze op 27 juni in slaap was gevallen en dat ze zich niets herinnerde tot de politie twee dagen later binnenviel.