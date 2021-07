Dienstregeling Brits spoor wordt aangepast wegens personeelstekorten door “pingdemic”

Regisseur dag voor openingsce­re­mo­nie Olympische Spelen ontslagen

22 juli De regisseur van de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio is ontslagen. De Japanner Kentaro Kobayashi had het evenement vrijdag moeten regisseren, maar kwam in opspraak door opmerkingen die hij in het verleden had gemaakt over de Holocaust.