‘Diefstal van de eeuw’: twintig containers met goud en zilver leeggeroofd in Mexico

Brits hoogge­rechts­hof oordeelt dat behande­ling van hersendode Archie (12) moet worden stopgezet, maar ouders gaan niet akkoord: “Zijn hart klopt nog”

Het Britse hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de behandeling van Archie Battersbee, een 12-jarige jongen die sinds april in een kunstmatige coma ligt nadat hij zware hersenschade opliep, moet worden stopgezet. Het kind is al een tijdje het onderwerp van een juridisch geschil. Zo zijn artsen er bijna zeker van dat Archie hersendood is, maar gaan de ouders van het kind daar niet mee akkoord. Volgens hen klopt het hart van hun zoon nog en zou hij onlangs in de hand van zijn moeder hebben geknepen.

13 juni