Dief steelt levende kreeft uit restaurant in Straatsburg

Maasmechelen Dief bekent diefstal van 1.700 euro, maar kans dat hij voor rechter verschijnt is klein

Een jongeman heeft donderdag op klaarlichte dag een diefstal gepleegd bij Escape Room Maasmechelen op de Pauwengraaf. Hij kon aan de haal gaan met 1.700 euro cash geld. Niet veel later werd de man afkomstig uit Letland opgepakt, en gaf hij de feiten ook toe. “Hij moet eind augustus voor de rechtbank verschijnen”, bevestigt de politie. Maar of de man zonder verblijfplaats in ons land dat ook zal doen, is uiterst onzeker.

24 juli