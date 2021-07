“Dictator Kim Jong-un gezond, ondanks gewichtsverlies”

Brand woedt in haven van Jebel Ali in Dubai na ontplof­fing op container­schip

7 juli In de Jebel Ali haven in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten, is woensdagavond een brand uitgebroken na een explosie. Volgens de eerste berichten vielen er geen slachtoffers of gewonden door het incident. De brandweer heeft de brand intussen onder controle, meldt de communicatiedienst van het emiraat.