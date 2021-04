“Deze week nog met ministers gedineerd, hier bestaat Covid-19 niet meer”: journalisten filmen stiekem feestje voor rijkere klasse in Parijs

Agent sterft na incident bij Capitool: dit weten we over dader en slachtof­fer

3 april Een agent is vrijdagmiddag (lokale tijd) overleden nadat een auto inreed op een wegversperring bij het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Een tweede agent raakte gewond. De bestuurder van de wagen is ook overleden. Hij werd door agenten neergeschoten toen hij met een mes op hen afrende. Volgens de zender MSNBC is de dader een 25-jarige man uit de staat Indiana. De agent die om het leven kwam, is William Evans, klinkt het in een verklaring van de politie.