Deze week in 2005: Amerikaanse Natalee Holloway (18) verdwijnt spoorloos op Aruba, mysterie ook vandaag nog altijd niet opgelost

De 18-jarige Natalee Holloway uit Alabama verdween op 30 mei 2005 tijdens haar vakantie op Aruba. Het meisje werd in 2012 wettelijk doodverklaard, maar haar lichaam werd nooit gevonden. Wat er die nacht van 30 mei precies is gebeurd, blijft tot vandaag een mysterie.

Natalee Ann Holloway is geboren in Clinton (Mississippi) op 21 oktober 1986. Ze was 18 toen ze een weekje op vakantie naar Aruba ging met haar studiegenoten en begeleiders om de middelbare school af te ronden. Ze ontmoette er op een uitgangsavond de Nederlander Joran van der Sloot, toen 17. Van der Sloot ging op Aruba naar school. Zijn vader werkte op het eiland als rechter in opleiding. Holloway was dronken en stapte met Van der Sloot en twee van zijn vrienden in een auto om naar het strand te rijden. Holloway verdween die nacht spoorloos en is tot op vandaag niet teruggevonden. Op 12 januari 2012 werd ze officieel doodverklaard.

De zaak-Holloway zorgde internationaal voor heel wat ophef. Onder anderen tv-psycholoog Dr. Phil en vooral de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries moeiden zich ermee. Eind 2006 wijdde de Vries een extra lange uitzending aan de verdwijning. Zijn conclusie was dat hoofdverdachte, Joran van der Sloot, op cruciale punten gelogen had. Maar het eventuele bewijsmateriaal dat tot een veroordeling van de Nederlandse tiener zou kunnen leiden, kwam er niet.

Joran van der Sloot en zijn twee vrienden - de Surinaamse broers Deepak en Satish Kalpoe - werden na de verdwijning van Natalee Holloway op Aruba gearresteerd omdat ze het laatst bij het Amerikaanse meisje waren geweest en gelogen hadden over het feit dat ze Holloway alleen hadden achtergelaten op het strand.

Volledig scherm De Nederlander Joran van der Sloot was al snel de hoofdverdachte, maar er kon nooit worden bewezen dat hij iets met de verdwijning van Natalee Holloway te maken had. © REUTERS

Er werden premies uitgeloofd van 250.000 dollar (vandaag omgerekend zo’n 345.000 euro) voor een gouden tip en van één miljoen dollar (vandaag 1,38 miljoen euro) als Natalee Holloway levend zou worden teruggevonden. Op 3 september 2005 werden van der Sloot en de broers Kalpoe vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Nog anderen waren eveneens gearresteerd en weer vrijgelaten in de zaak. Van der Sloot trok weer naar Nederland. Op Aruba werd nog tevergeefs naar Natalee gezocht.

De zaak bleef onder de aandacht in de VS, Aruba en Nederland. Op 28 april 2007 spitten Nederlandse forensisch experts de tuin van het huis van Van der Sloots ouders, maar het lichaam van Natalee Holloway werd niet aangetroffen. Joran van der Sloot had dan al een boek over de zaak geschreven. Daarin noemde hij zichzelf een pathologische leugenaar, die al van kindsbeen af in behandeling was bij een psychiater.

Volledig scherm Natalee Holloway. © ap

Op 21 november 2007 werd van der Sloot opnieuw aangehouden voor betrokkenheid bij doodslag, op basis van nieuw bewijsmateriaal. Op dezelfde dag werden Deepak en Satish Kalpoe op Aruba gearresteerd. Op 7 december kwam van der Sloot weer vrij. De broers Kalpoe waren eerder die week alweer op vrije voeten.

In 2008 waren Joran van der Sloot en zijn ouders te gast in het Nederlandse praatprogramma Pauw & Witteman, samen met Peter R. de Vries. Van der Sloot gaf toe dat hij in het begin na de verdwijning van Holloway had gelogen. Na de live-uitzending kiepte van der Sloot een glas rode wijn in het gezicht van Peter R. de Vries.

De misdaadjournalist beweerde eind januari 2008 de zaak te hebben opgelost. Hij had in het geheim beelden opgenomen van gesprekken waarin Joran van der Sloot aan een undercoverinformant van de Vries toegaf dat hij wel degelijk iets te maken had met de verdwijning van Natalee Holloway. Van der Sloot vertelde dat hij het lichaam van Holloway, die onwel was geworden op het strand, met een vriend had laten verdwijnen in zee. Van der Sloot zou ook seks hebben gehad met Holloway. Het tv-programma van twee uur van Peter R. de Vries werd op 3 februari 2008 uitgezonden. Er keken meer dan 7 miljoen mensen naar en de Vries kreeg er zelfs een Emmy Award voor.

Nadien deed van der Sloot zijn bekentenis af als een leugen. Hij werd niet opnieuw gearresteerd, maar het onderzoek werd wel hervat.

Volledig scherm Misdaadjournalist Peter R. de Vries, die vorig jaar in juli in Amsterdam werd neergeschoten en later overleed aan zijn verwondingen. © ROBIN UTRECHT

In april 2008 verklaarde Joran van der Sloot dan weer aan Fox News dat hij Holloway voor 10.000 dollar had verkocht aan een Venezolaan, die op zoek was naar een blonde seksslavin, maar het gerecht nam zijn interview niet ernstig.

In februari 2010 komt van der Sloot met nóg een versie van de feiten. Natalee zou drank en drugs hebben gebruikt en onder invloed van een balkon zijn gevallen. Van der Sloot zou haar lichaam met zijn vrienden hebben begraven in een moeras. Ook hier weer twijfels over het waarheidsgehalte. Het lijk werd alleszins nooit gevonden.

Wat wél is uitgemaakt, is dat Joran van der Sloot op 30 mei 2010 - exact vijf jaar na de verdwijning van Natalee Holloway - Stephany Flores vermoordde in Lima, de hoofdstad van Peru. Voor die moord zit hij een celstraf van 28 jaar uit in Peru.

Volledig scherm Beth Holloway, de mama van Natalee Holloway in 2010. © AP