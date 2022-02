Deze week in 1991: geallieerden starten grondoffensief in Koeweit tegen Irak tijdens Golfoorlog

Rusland is afgelopen week Oekraïne binnengevallen op donderdag op 24 februari. Het was die dag ook exact 31 jaar geleden dat ‘Operatie Desert Sabre’ van start ging, het ultieme grondoffensief dat Irak de genadeslag zou toebrengen in de Golfoorlog van 1990-91. Wie die oorlog bewust meemaakte en er vandaag aan terugdenkt, haalt zich ongetwijfeld de CNN-livebeelden van aan de frontlijn voor de geest. Kijkers konden ‘Operatie Desert Storm’, de campagne van de geallieerde troepen om Koeweit te bevrijden van de Iraakse bezetter, volgen als was het een videogame.

Door de oorlog tussen Irak en Iran in de jaren 80 van vorige eeuw liepen ook de spanningen op tussen Irak en Koeweit. Om de lange oorlog tegen Iran te kunnen financieren, had Irak schulden opgestapeld, onder meer bij de kleine zuiderbuur Koeweit. Irak wou die schulden graag kwijtgescholden zien. De Iraakse president Saddam Hoessein beweerde bovendien dat Koeweit historisch gezien bij zijn land hoorde. Nog andere factoren, zoals de olieproductie, speelden een rol in het conflict tussen beide landen. Op 2 augustus 1990 viel Irak dan het veel kleinere buurland Koeweit binnen, dat maar twaalf uur symbolisch kon standhouden. Saddam Hoessein riep Koeweit al snel uit tot een provincie van Irak.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties reageerde meteen en veroordeelde de inval van Irak in Koeweit. Irak kreeg economische sancties opgelegd en moest zich vóór 15 januari 1991 onvoorwaardelijk uit Koeweit terugtrekken. In een reactie gijzelde Irak de buitenlanders die nog in het land verbleven in de hoop om zo onderhandelingsruimte te creëren.

Desert Shield

Op 8 augustus ging ‘Operatie Desert Shield’ van start, de vorming van een coalitie tegen Irak. Nog 34 landen buiten de VS traden toe tot de coalitie, die uitgroeide tot de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook België nam deel. Een troepenmacht van 700.000 militairen trok naar Saudi-Arabië om een eventuele aanval van Irak tegen dat land af te slaan, ook al waren daar geen aanwijzingen voor. De geallieerden stonden tegenover 1.700.000 Irakese manschappen.

Volledig scherm Generaal Colin Powell en generaal Norman Schwarzkopf op 6 december 2002 in Washington, D.C. © Getty Images

Desert Storm

De vredesonderhandelingen draaiden op niets uit, omdat VS een onvoorwaardelijke terugtrekking eiste en Irak dat enkel wou doen onder voorwaarden. De geallieerden besloten daarop om zelf de Iraakse troepen uit Koeweit te verdrijven. De grote campagne kreeg de naam ‘Desert Storm’ mee. Eigenlijk waren dat de luchtbombardementen die begonnen op 17 januari 1991 en die live te volgen waren op CNN. De Golfoorlog kreeg daardoor de bijnaam ‘Video Game War’, omdat het leek alsof de toeschouwer in een spel zat en niet aan het kijken was naar een échte oorlog die mensenlevens kostte.

Desert Sabre

Een maand later, op zondag 24 februari, begon het tweede deel van de operatie: het grondoffensief ‘Desert Sabre’. Heel wat Iraakse soldaten waren toen al moegestreden of wilden eigenlijk helemaal niet vechten voor Saddam Hoessein en gaven zich zonder slag of stoot over. De geallieerde troepen bevrijdden Koeweit en vielen Irak binnen, amper honderd uur nadat de grondaanval was ingezet, kondigde de coalitie op 28 februari het staakt-het-vuren af en was de Golfoorlog voorbij.

Volledig scherm Generaal Norman Schwarzkopf met president George Bush. © AP

De toenmalige president George Bush sr. kreeg het verwijt dat hij het grondoffensief te vroeg had beëindigd. Volgens sommige waarnemers had hij moeten doorduwen en oprukken tot de hoofdstad Bagdad om dictator Saddam Hoessein af te zetten. De bevelhebber van ‘Desert Storm’, generaal Norman Schwarzkopf, was daar onder meer voorstander van. Generaal Colin Powell, toen de hoogste officier van het Amerikaanse leger, dan weer niet.

