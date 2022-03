Deze week in 1959: Barbie ziet het levenslicht

Geen betere plek om als pop geboren te worden dan op een speelgoedbeurs. Producent Mattel koos die van New York uit om de meest iconische pop het levenslicht te laten zien: Barbie. Dat was op 9 maart 1959, deze week 63 jaar geleden.

De geestelijke moeder van Barbie is Ruth Handler, een van de oprichters van speelgoedfabrikant Mattel. Ze beweerde dat ze haar dochtertje Barbara zag spelen met papieren figuurtjes, waarvan het meisje deed alsof ze volwassenen voorstelden. Het idee dat kinderen het leven van volwassenen naspelen, liet Handler niet meer los. Ze dacht aan een 3D-versie van de papieren popjes van haar dochter.

Wat later was Handler met haar familie op reis in Zwitserland en botste ze er op de West-Duitse aankleedpop Bild Lilli Doll, gebaseerd op het stripfiguurtje Lilli, dat verscheen in de bekende tabloid Bild. Handler nam het popje mee naar huis, kocht met haar bedrijf Mattel de rechten ervan en creëerde een eigen Amerikaanse versie om in de VS uit te brengen. Ze gaf de pop de naam Barbie, naar haar dochter. Mattel stelde de originele Barbie Ponytail op 9 maart 1959 aan speelgoedinkopers voor op de New York Toy Fair. De massaproductie werd opgestart.

Volledig scherm Mattel kwam met nieuwe lichaamsvormen en andere huidskleuren voor Barbie. © © AP

Barbie verscheen het eerst in haar iconische badpak met zwarte en witte strepen. De verkoop van de modepop was niet meteen een schot in de roos, maar een slimme reclamecampagne op televisie tijdens de Mickey Mouse Club-show van Disney wierp haar vruchten af. Toen schoten de verkoopcijfers wél de hoogte in.

Hoog tijd voor een man in het leven van Barbie. Dat werd Ken, genoemd naar Kenneth, de zoon van Handler. Ken verscheen twee jaar na Barbie ten tonele, op 11 maart 1961.

Het bleef in de loop der jaren niet bij Barbie en Ken. Volgden nog onder anderen de Afro-Amerikaanse pop Christie in 1968 en daarna in 1997 Becky, een pop met een beperking die in een rolstoel zit.

De volledige naam van Barbie is Barbara Millicent Roberts. Een verwijzing naar Handlers dochter en naar het reclamebureau ‘Carson and Roberts’, dat toen een grote rol speelde in de promotie van Barbie. Ken heet dan weer voluit Ken Carson.

Volledig scherm In 1961, twee jaar na Barbie, kwam Ken erbij. Ken Carson, om volledig te zijn. © Getty Images

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Reuters

Volledig scherm © ANP Kippa