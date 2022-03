Deze week in 1946: Winston Churchill houdt zijn ‘IJzeren Gordijn’-speech

“Van Stettin aan de Oostzee tot Triëst aan de Adriatische Zee, is een ijzeren gordijn neergelaten dwars door het Europese continent.” Die historische woorden sprak Winston Churchill op 5 maart 1946 in het Amerikaanse Fulton. Hij was toen geen Brits premier meer. De Fultonspeech wordt vaak gezien als het begin van de Koude Oorlog.

Winston Churchill, zoon van een Engelse Lord en een Amerikaanse miljonairsdochter, hield op 5 maart 1946 in het Westminster College in Fulton in de Amerikaanse staat Missouri een toespraak die historisch zou worden. Om de - vandaag opnieuw veelbesproken - scheiding tussen het toen uitdeinende communistische Oostblok en het kapitalistische Westen aan te duiden, sprak Churchill van een ‘ijzeren gordijn’. Hij was niet de eerste die de metafoor gebruikte, wel degene die hem algemeen ingang deed vinden in de Europese context.

Churchill was Brits premier tijdens de Tweede Wereldoorlog, van 1940 tot 1945. Hij werd later opnieuw eerste minister van Engeland, van 1951 tot 1955. In 1946 was hij dus niet de Britse premier toen hij tijdens een rondreis in de VS speechte in Fulton. Churchill waarschuwde in zijn toespraak voor de opkomst van het totalitarisme in Oost-Europa.

“Van Stettin aan de Oostzee tot Triëst aan de Adriatische Zee, is een ijzeren gordijn neergelaten dwars door het Europese continent. Achter die lijn liggen alle hoofdsteden van de oude staten van Centraal en Oost-Europa: Warschau, Berlijn, Praag, Wenen, Boedapest, Belgrado, Boekarest en Sofia. Al deze beroemde steden en de bevolkingen eromheen, liggen binnen de Russische sfeer en zijn alle, in een of andere vorm, onderworpen niet alleen aan de Sovjet-Russische invloed, maar in grote en alsmaar grotere mate aan de rechtstreekse controle van Moskou”, orakelde Churchill.

“Alleen Athene - Griekenland met zijn roemrijke verleden - kan vrij beslissen over zijn toekomst met verkiezingen onder Brits, Amerikaans en Frans toezicht. De door Rusland gedomineerde regering van Polen is aangemoedigd om enorme en ontoelaatbare inbreuken te maken op Duitsland, en massale verdrijving van miljoenen Duitsers op een afschuwelijke en ongekende schaal vinden nu plaats. De communistische partijen, die heel klein waren in deze oostelijke staten van Europa, zijn in aanzien en macht verheven in geen verhouding tot hun getal, en proberen overal totalitaire macht te verkrijgen. Politieregeringen hebben bijna overal de overhand, en tot dusver bestaat er, behalve in Tsjechoslowakije, geen ware democratie.”

De term ‘ijzeren gordijn’ in de Europese context van communisme versus kapitalisme werd eerder al op 18 februari 1945 gebruikt in een artikel van het Duitse dagblad Das Reich. Volgens die krant sprak de Duitse nazi-minister van Propaganda, Joseph Goebbels, ook over een ‘ijzeren gordijn’, tijdens een redevoering een week later op 25 februari. “Een ijzeren gordijn zal vallen over het enorme territorium gecontroleerd door de Sovjet-Unie, waarachter naties geslacht zullen worden”, zei Goebbels. In zijn gepubliceerde dagboeken (Final Entries 1945: The Diaries of Joseph Goebbels, 1978) schreef Goebbels op 13 maart 1945 het volgende: “Dit zijn de oude tactieken van het Kremlin: zodra de Sovjets een land bezet hebben laten ze een IJzeren Gordijn vallen zodat ze hun vreselijke bloederige werk achter zich kunnen voortzetten.” Bijna twee jaar eerder gebruikte Goebbels ook al de term IJzeren Gordijn (in het Duits: ‘Eiserner Vorhang’) in het artikel ‘Hinter dem eisernen Vorhang’ in de Völkischer Beobachter in mei 1943.

Koningin Elisabeth

Maar de derde Belgische koningin, Elisabeth in Beieren (1876-1965), was nóg vroeger dan Goebbels. Na de Duitse invasie in België tijdens de Eerste Wereldoorlog omschreef zij in maart 1915 de scheiding die daardoor ontstond tussen haarzelf en Duitsland, waar ze oorspronkelijk vandaan kwam, als een ‘ijzeren gordijn’.

Ook Churchill zelf had overigens de term al eens eerder gebruikt. Dat was op 12 mei 1945 in een telegram aan de Amerikaanse president Harry S. Truman. Hij schreef toen dat de Sovjets “een ijzeren gordijn ophangen voor hun front”, om hun doen en laten achter te verbergen. Een half jaar later paste hij het begrip toe op Europa na de Tweede Wereldoorlog, waarna zijn toespraak in het Westminster College in Fulton volgde op 5 maart 1946. Naar die speech wordt vandaag nog altijd verwezen als het om het begrip ‘ijzeren gordijn’ gaat. Dat beeld was kenmerkend voor de decennia van de Koude Oorlog, vandaag is het helemaal terug.