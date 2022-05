Deze week in 1932: Amelia Earhart begint als eerste vrouw ooit aan solovlucht over Atlantische oceaan, vijf jaar later verdwijnt ze mysterieus tijdens recordvlucht rond de wereld

Amelia Earhart was in 1932 de eerste vrouwelijke piloot die in haar eentje de Atlantische Oceaan overvloog, vijf jaar na Charles Lindbergh. Ze begon haar trip op 20 mei 1932, deze week exact 90 jaar geleden. In 1937 waagde ze zich, samen met navigator Fred Noonan, aan een recordvlucht van 47.000 km rond de wereld. Het liep mis en beiden verdwenen in nooit opgehelderde omstandigheden.

Amelia werd geboren in 1897 in Kansas. Als kind was ze een tomboy. Ze klom in bomen en ging met een geweer op rattenjacht. Ze keek in haar jeugd al op naar vrouwen in mannenberoepen.

Haar eerste vlucht beleefde ze in 1920. Ze was meteen verliefd op vliegtuigen en wilde absoluut zelf leren vliegen. Ze begon het volgende jaar in Los Angeles vlieglessen te volgen. Een half jaar later kocht ze haar eerste vliegtuig, een gele Kinner Airster, die ze ‘Kanarie’ doopte. Ze haalde er in 1922 het hoogterecord voor vrouwen mee: 4.300 meter.

In 1923 werd ze de zestiende vrouw met een vlieglicentie in de VS. In 1928 stak Amelia Earhart de Atlantische Oceaan over als passagier en met Wilmer Stultz als piloot. Ze was de eerste vrouw die deze tocht aflegde. Ze vloog van het Canadese Newfoundland naar Zuid-Wales in 20 uur en 40 minuten. “Stultz deed al het vliegen, hij moest wel. Ik was gewoon bagage, net een zak aardappelen”, zei ze in een interview achteraf. Ze voegde eraan toe: “Misschien op een dag zal ik het alleen proberen”.

Profetische woorden. Precies vijf jaar na Charles Lindbergh werd Amelia Earthart in 1932 de tweede persoon en de eerste vrouw die een trans-Atlantische solovlucht maakte. Ze vloog op 20 mei 1932 in een Lockheed Vega 5B van Harbour Grace in het Canadese Newfoundland naar Londonderry in Noord-Ierland. Ze was toen 34. Bij haar vertrek in Harbour Grace had ze de krant ‘Telegraph-Journal’ bij zich om de vertrekdatum te bevestigen. Na een vlucht van 14 uur en 56 minuten kwam ze aan in het Noord-Ierse Culmore. Een boerenknecht vroeg haar: “Heb je ver gevlogen?” Earhart antwoordde: “Vanuit Amerika”.

Volledig scherm Amelia Earhar in haar Lockheed Vega in het Noord-Ierse Londonderry. © AP

Nog eens vijf jaar later ondernam Amelia Earhart samen met navigator Fred Noonan een wereldrecordpoging. Ze zouden niet als eersten rond de wereld vliegen, maar wel de langste vlucht rond de wereld maken: 47.000 km langs de evenaar.

Ze vertrokken op 1 juni vanuit Miami en maakte verschillende stops in Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Op 29 juni landden ze in Nieuw-Guinea. Ze hadden dan ongeveer 35.000 km afgelegd. Maar op weg van Nieuw-Guinea naar het eilandje Howland, een vliegreis van 4.110 km, liep het op 2 juli 1937 boven de Grote Oceaan grondig mis. Vermoedelijk vlogen ze uit de richting, hadden ze te weinig brandstof en zijn ze neergestort. Volgens anderen konden ze toch een noodlanding maken op het onbewoonde eiland Nikumaroro (vandaag behorend tot de republiek Kiribati) en zou het duo daar zijn omgekomen.

Er werd twee weken naar de twee vliegeniers gezocht, tevergeefs. In 1939 werd Earhart officieel doodverklaard, mogelijk om haar echtgenoot George Palmer Putnam, met wie ze in 1931 was gehuwd, te laten hertrouwen. Maar het mysterie rond haar verdwijning is tot op vandaag nooit helemaal verdwenen.

Volledig scherm Amelia Earhart. © AP

Volledig scherm Amelia Earhart en Fred Noonan. © AP

Volledig scherm Amelia Earhart. © AFP