Deze week in 1917: beruchte exotische danseres Mata Hari in Parijs aangehouden voor spionage

Margaretha Geertruida Zelle is de meest tot de verbeelding sprekende spionne ooit. De Nederlandse uit Leeuwarden werd begin vorige eeuw beroemd als exotische danseres onder de naam Mata Hari. Maar de Fransen pakten haar in Parijs op tijdens de Eerste Wereldoorlog op 13 februari 1917, zondag exact 105 jaar geleden. Ze werd schuldig bevonden aan spionage voor de Duitsers en acht maanden later geëxecuteerd. Ze was pas 41.

Mata Hari werd op 7 augustus 1876 in het Friese Leeuwarden geboren als Margaretha Geertruida Zelle. Ze kwam uit een gegoede familie en kreeg tot haar dertiende privélessen Frans, Duits en Engels. Ze volgde later een opleiding tot kleuterleidster in Leiden, verhuisde naar Den Haag en ging op haar achttiende in op een huwelijksadvertentie in de krant van de 20 jaar oudere Rudolph MacLeod, een beroepsofficier van het Nederlands-Indische leger. De twee trouwden in 1895 en reisden in 1897 naar Nederlands-Indië, net nadat Zelle moeder was geworden van een zoon. Datzelfde jaar gebruikte ze voor het eerst haar artiestennaam Mata Hari, wat in het Maleis ‘oog van de dageraad’, of gewoon ‘zon’ betekent.

In 1902 keerde het echtpaar terug naar Nederland wegens huwelijksproblemen. Ze scheidden in dat jaar van tafel en bed. Hun zoontje was in Indië overleden. Hun tweede kind, een dochtertje, bleef bij de vader, Rudolph MacLeod.

In 1905 trok Zelle naar Parijs, waar ze definitief de naam Mata Hari aannam en in allerlei salons exotische, oosterse dansen verzorgde. Op het hoogtepunt van haar carrière in 1911-1912 trad ze op in verschillende Europese hoofdsteden, tot in de Scala van Milaan toe. Mata Hari stond bekend als een bloedmooie femme fatale en was min of meer de uitvindster van striptease als sensuele dans.

Haar werk als exotische danseres bracht haar, na de scheiding, tot in het bed van ministers, industriebonzen en vooral generaals. Ze had als jongedame al naar eigen zeggen een voorliefde voor mannen in uniform. Maar toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, wilden de militaire topmannen niet alleen seks van haar, maar ook informatie. Mata Hari groeide zo - al dan niet gewild - uit tot spionne.

Ze werd ervan beschuldigd in dienst van de Duitsers te werken. Ze zou de vijand geheime informatie doorgegeven hebben, afkomstig van legerofficiers met wie ze sliep. Volgens de kranten van toen stuurde ze zo duizenden geallieerde soldaten de dood in. Tijdens haar proces bleek dan weer dat ze eigenlijk een dubbelspionne was en dus ook voor de geallieerden spioneerde.

Het was de Duitse militaire attaché in Madrid, Anton von Kalle, die Mata Hari de das omdeed. Zelf zei ze dat ze aanpapte met von Kalle als deel van haar spionageopdracht voor Frankrijk. Maar toen de Duitser een telegram zond naar zijn oversten in Berlijn met details over een zekere agent H-21, kon het alleen maar over Mata Hari gaan - zelfs de naam van haar trouwe meid stond vermeld in het telegram. De Franse veiligheidsdiensten onderschepten de nota.

Dubbelspionne

Sommige geschiedkundigen vinden dat telegram verdacht, niet in het minst omdat het geschreven was in een code die de Fransen al lang hadden ontcijferd. En dat wísten de Duitsers ook. Wat doet vermoeden dat von Kalle bewust het telegram uitstuurde met de bedoeling dat de Fransen het zouden lezen en om ze op het verkeerde been te zetten. De Duitsers zouden op die slinkse manier de Fransen hun eigen spionne hebben laten terechtstellen.

Een andere theorie stelt dat de Fransen het document zélf hebben opgesteld, wat het ontbreken van het origineel verklaart (er is enkel een officiële vertaling van overgebleven). Waarom? Om het Franse volk tevreden te stellen door een zondebok als enige schuldige van het militaire falen naar voren te schuiven. In beide visies is Mata Hari een slachtoffer: of de ene kant, of de andere wou van haar af, en dat lukte.

Volgens documenten die pas vijf jaar geleden ontsloten zijn, bekende de Nederlandse danseres zélf in juni 1917, tijdens het zoveelste verhoor, dat ze in 1915 in Den Haag inderdaad een deal had gesloten met de Duitsers. Ze was wanhopig om terug te keren naar haar geliefde Parijs en daar kon de Duitse consul in Amsterdam, Karl Kroemer, voor zorgen. Mits een wederdienst, natuurlijk, en zo werd Margaretha Zelle agent H21. Naar eigen zeggen deed ze het enkel voor het geld en bewees ze haar trouw aan Frankrijk door meteen ook aan de slag te gaan voor de Franse veiligheidsdiensten.

Maar: haar schuld was voor de Fransen bewezen. De ochtend van 15 oktober 1917 vergezelden twee nonnen, twee agenten en haar advocaat de 41-jarige Nederlandse in een militair voertuig, dat haar had opgehaald in de Parijse gevangenis van Saint-Lazare. Mata Hari droeg een lange jas, een opvallende halsketting en een grote vilten hoed met rood lint. Ze werd naar de plaats van haar terechtstelling gevoerd: de polygoon van Vincennes. Na een salvo van het executiepeloton van twaalf soldaten kreeg ze van dichtbij het genadeschot met een revolver in het hoofd. Ze had de blinddoek geweigerd.

Het geëxecuteerde lichaam van Mata Hari werd gebruikt als dissectiemateriaal voor geneeskundestudenten in Parijs. Haar hoofd werd bewaard in het Museum voor Anatomie. Twintig jaar geleden werd daar vastgesteld dat het verdwenen was. Vermoedelijk gestolen.

