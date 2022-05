Deze week in 1886: Coca-Cola voor het eerst te koop bij apotheek in Atlanta, formule meest iconische drankje ter wereld vandaag nog altijd goed bewaard geheim

Dokter en apotheker John Pemberton bedacht 136 jaar geleden een alcoholvrij alternatief voor zijn Pemberton’s French Wine Coca, een alcoholische drank gebaseerd op de Vin Mariani, destijds erg populair in Europa. Het resultaat werd op 8 mei 1886 voor het eerst verkocht in Jacob’s Pharmacy, een apotheker in Atlanta, voor 5 dollarcent per glas. Coca-Cola was geboren.

De Amerikaan John Stith Pemberton was gewond geraakt in de Amerikaanse Burgeroorlog. Hij nam verdovingsmiddelen tegen de pijn en werd zo verslaafd aan morfine. Hij ging op zoek naar middeltjes tegen zijn verslaving en begon te experimenteren met drankformules.

Het drankje Vin Mariani, dat extracten van cocabladeren en Bordeauxwijn bevatte, was toen erg populair in Europa. Het mengen van cocaïne en alcohol was een uniek recept dat de Corsicaan Angelo Mariani in 1863 in Parijs ontwikkelde. Bekende gebruikers destijds waren schrijvers Jules Verne, Alexander Dumas en Arthur Conan Doyle. Ook paus Leo XIII was fan.

De aan morfine verslaafde dokter-apotheker uit Columbus in de Amerikaanse staat Georgia, John Pemberton, kwam dit succes ter ore en hij maakte van de drank zijn eigen versie, die hij in 1885 registreerde en Pemberton’s French Wine Coca doopte. Aan de Vin Mariani voegde hij kolanoot toe, wat voor cafeïne in de drank zorgde. Andere ingrediënten waren een extract uit de damianabloem en coca-ethyleen, wat op cocaïne lijkt. Pemberton promootte zijn recept als wondermiddel, onder meer voor de geslachtsorganen en voor wie zware mentale inspanningen moest leveren.

Volledig scherm Standbeeld van John Stith Pemberton in Atlanta, de thuisbasis van Coca-Cola. © Getty Images

In 1886 werd een alcoholverbod ingevoerd in Atlanta. Pemberton ontwikkelde daarop een non-alcoholisch alternatief voor zijn French Wine Coca. Hij verving de wijn door suikersiroop om de bittere smaak te counteren en legde zo de basis voor wat we vandaag nog altijd kennen als Coca-Cola. Het ingrediënt coca was wél nog toegestaan en bleef in de formule tot het begin van de 20ste eeuw, toen de baas van The Coca-Cola Company sinds 1888, Asa Griggs Candler, de cocaïne eruit liet halen. De typische smaak van Coca-Cola werd wel nog altijd mee bepaald door een cocabladerenextract zónder cocaïne.

Op 8 mei 1886 toog Pemberton met zijn niet-alcoholische siroop onder de arm van zijn lab in Atlanta naar Jacob’s Pharmacy even verderop, waar het goedje “uitstekend” werd bevonden. In de apothekerszaak werd de siroop gemengd met soda in een zogenaamde ‘soda fountain’ en als sprankelend frisdrankje verkocht voor de prijs van vijf cent per glas.

De drank kreeg de naam Coca-Cola, een idee van Pembertons zakenpartner Frank Robinson, die ook de zwierige letters op de verpakking bedacht. Vandaag drinken we Coca-Cola vooral uit flessen of blikjes, maar, onder meer in fastfoodketens, wordt nog altijd de geconcentreerde siroop vermengd met koolzuurhoudend water in een frisdrankdispenser of postmix tijdens het tappen. Dat geldt overigens niet alleen voor cola, maar ook voor andere frisdranken. Opvallend, ook toen er werd overgeschakeld van een glas Coca-Cola naar een flesje, bleef de vaste prijs vijf cent. Pas in 1959 werd daarvan afgestapt.

Volledig scherm In 1936 vierde Coca-Cola zijn vijftigste verjaardag. © Getty Images

Wist Pemberton 136 jaar geleden veel dat zijn uitvinding ‘s werelds bekendste en meest iconische drank zou worden. In 1893 werd Coca-Cola als handelsmerk geregistreerd. Vandaag worden er meer dan 1,9 miljard Coca-Cola’s per dag geserveerd in meer dan 200 landen, en werken er maar liefst 700.000 mensen voor The Coca-Cola Company.

De unieke formule van Coca-Cola is al meermaals nagebootst, maar het originele recept blijft een super goed bewaard geheim: het ligt veilig opgeborgen in een kluis in thuisstad Atlanta.

Volledig scherm John Pemberton, de uitvinden van Coca-Cola. © KOS

Volledig scherm Een softdrinkdispenser. © LightRocket via Getty Images

Volledig scherm Ook de Coca-Cola-flesjes zijn iconisch. © Photo News

