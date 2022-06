Deze week in 1885: wereldberoemd Vrijheidsbeeld arriveert in New York, met Frans oorlogsschip en in 350 stukken

Het Vrijheidsbeeld op Liberty Island in de baai van New York is vandaag niet meer weg te denken uit de Big Apple. Vrijdag was het exact 137 jaar geleden dat het wereldberoemde geschenk van de Fransen aan de Amerikanen in de haven van New York arriveerde. Met het Franse oorlogsschip ‘L’Isère’, in 350 stukken. Het zou pas bijna anderhalf jaar later, op 28 oktober 1886, officieel worden ingehuldigd.

Het Vrijheidsbeeld is mét sokkel 93 meter hoog en zónder 46 meter. Het weegt 225 ton. De Amerikanen noemen het standbeeld de Statue of Liberty, maar de officiële naam is ‘Liberty Enlightening the World’ of - in het Frans - ‘La Liberté éclairant le monde’. In onze taal: ‘Vrijheid die de wereld verlicht’. Naar die verlichting verwijst de toorts in de rechterhand van de afgebeelde vrouw, Lady Liberty. Ze staat niet alleen symbool voor de vrijheid, maar ook voor het verwelkomen van terugkerende Amerikanen, toeristen en immigranten.

Het idee dat de Fransen een beeld cadeau zouden doen aan de Amerikanen opperde de Franse rechtsgeleerde en dichter Edouard René de Laboulaye al in 1865 tijdens een diner in Versailles, waar ook Frédéric Auguste Bartholdi, een Franse beeldhouwer uit de Elzas, aanwezig was. Bartholdi was na een reis naar Egypte gefascineerd geraakt door de enorme beelden uit de oudheid.

Aanvankelijk was Bartholdi bezig met een indrukwekkende vuurtoren in de vorm van een standbeeld dat aan de noordelijke ingang van het Suezkanaal zou komen. Om financiële redenen ging dit niet door, maar het beeld werd gerecupereerd als het geplande geschenk van de Fransen aan de Amerikanen. Bartholdi zette in de zomer van 1871 koers naar Amerika. Tijdens die overtocht prutste hij aan zijn schetsen van het Suez-beeld en maakte hij van de oorspronkelijke Arabische boerin een klassieke Grieks-Romeinse vrouw.

In New York krijgt hij geen geld los voor zijn project, maar de kunstenaar geeft niet op. Bij zijn terugkeer vraagt hij dan maar aan de Fransen geld te doneren. Het uiteindelijke beeld is dan in wezen ook een vriendschapsgeschenk van het Franse aan het Amerikaanse volk. Geen van beide overheden droeg bij tot de realisatie ervan.

De interesse van de Amerikanen voor het project groeide na een artikel van journalist Joseph Pulitzer - die van de gelijknamige persprijs - waarin hij een lans brak voor het beeld. De Amerikanen begonnen geld in te zamelen voor de sokkel, die in hun land werd vervaardigd. Bartholdi voerde de druk op door het Vrijheidsbeeld nog voor de sokkel klaar was te verschepen van Rouen naar New York, waar het op 17 juni 1885 aankwam. Ook Pulitzer bleef in zijn eigen krant ijveren voor de financiering van de sokkel voor het standbeeld. Met succes, in augustus was het voetstuk van maar liefst 28.000 ton af. Het in 350 stukken verscheepte beeld werd heropgebouwd. De inhuldiging vond plaats op 28 oktober, met alsnog een financiële tussenkomst van de Amerikaanse overheid, die de aanleg van de kaaien en het platform voor de festiviteiten betaalde. Er waren naar schatting een miljoen New Yorkers op de been.

Het Vrijheidsbeeld wordt vaak in één adem genoemd met Gustave Eiffel - die van de Eiffeltoren - maar is dus een ontwerp van Bartholdi, wiens moeder Marie Bartholdi model zou hebben gestaan voor de afgebeelde vrouw. Het geraamte waaraan het standbeeld is bevestigd, is wél ontworpen door Gustave Eiffel.

Frankrijk schonk het Vrijheidsbeeld aan de Verenigde Staten ter ere van het eeuwfeest van de Onafhankelijkheidsverklaring en als teken van vriendschap. In de linkerhand houdt de gebeeldhouwde vrouw een plaquette vast waarop in Romeinse cijfers de datum van de ondertekening van de Onafhankelijksverklaring staat: JULY IV MDCCLXXVI (4 juli 1776). Maar op de honderdste verjaardag in 1876 waren enkel de hand en de toorts afgewerkt. Pas negen jaar later lukte het om het Vrijheidsbeeld te voltooien, naar New York te verschepen en het daar op de sokkel te plaatsen.

Het beeld staat sinds 1984 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het eiland waar het Vrijheidsbeeld is neergezet, kreeg pas in 1956 de naam Liberty Island. Tot dan heette het Bedloe’s Island, naar de oorspronkelijke eigenaar Isaac Bedloo.

