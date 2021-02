Deze Vlamingen zitten midden in extreem winterweer in Texas: “Elektriciteit valt de hele tijd uit”

Het zuiden van de Verenigde Staten wordt geteisterd door extreem winterweer. Dat heeft al aan zeker 21 mensen in vier staten het leven gekost. Zo’n vier miljoen inwoners van Texas zaten de afgelopen dagen zonder stroom. Ook vanmorgen werden nog zo’n 2,7 miljoen mensen wakker zonder verwarming of elektriciteit. Twee Vlamingen maken het vanop de eerste rij mee. En het blijkt geen pretje te zijn.

“Streng winterweer is heel ongewoon in Houston”, vertelt Johan Vergult, die sinds 1999 met zijn gezin in Texas woont. “Winters zijn hier normaal gezien heel zacht. Vorige week was het zelfs nog 25 graden. Af en toe kan het lichtjes vriezen, tot één of twee graden onder nul. Meer niet. Sneeuw zien we eens om de vier of vijf jaar. Meestal gaat het niet om grote hoeveelheden en is ze snel weer weg.”

Dat is nu wel anders. “De koudegolf is vorige week begonnen”, gaat hij verder. “De temperatuur zakte drastisch en zondagavond begon het zelfs te vriezen. Maandagochtend was het -10 graden en lag er zo’n centimeter sneeuw. Ook overdag bleef het enkele graden onder nul, iets wat maar een keer om de dertig of veertig jaar gebeurt. Toen we vanmorgen opstonden was het weer rond het vriespunt en waren sneeuw en ijs verdwenen.”

Problemen

Maar niet de problemen die met de extreme koude gepaard gingen. Die begonnen voor Vergult in de nacht van zondag op maandag. “Rond 2 uur in de ochtend is de elektriciteit uitgevallen”, vertelt hij. “Daardoor koelde het heel snel af in huis. Pas 36 uur later was er weer stroom. Of toch voor zes uur. Sindsdien gaat het op en af. Het ene moment werkt de elektriciteit, het volgende niet. Ze valt de hele tijd uit.”

Volledig scherm Vlaming Johan Vergult woont in Houston, Texas. © Johan Vergult

Ook de waterleidingen bevroren, gelukkig zonder schade bij het gezin. “De waterdruk is wel heel laag. We moeten ons water nu ook eerst koken voor we het drinken, omdat de zuiveringsinstallaties uitgevallen zijn. Een hele soep dus. We hopen dat het vlug beter wordt.”

Een soortgelijk verhaal bij Tom De Bondt, die in Houston voor de Belgische Kraanfirma Sarens werkt. “Ik ben een van de gelukkigen die intussen opnieuw stroom hebben", zegt hij. “Sinds gisteravond, rond vijf à zes uur. Maar op veel plaatsen is er nog altijd niets, zelfs geen water. Het enige wat je dan kan doen is rondrijden en kijken of je niet even bij vrienden of kennissen terecht kan om op te warmen en wat stroom te gebruiken. Het is behelpen.”

Volledig scherm © AFP

Maandag kon hij nog naar kantoor, maar ook daar viel de stroom al snel uit. “Eén collega had thuis nog verwarming en internet en daarom hebben we daar verzameld. Toen ook bij hem de leidingen sprongen, zijn we naar een andere collega gereden. Zo hebben we gisteren heel de dag doorgebracht. Vandaag ben ik de gelukkige. Intussen heb ik toch al een twaalf uur stroom.”

Isolatie

De toestand is ongezien in Houston, waar de gemiddelde temperatuur zelfs ‘s nachts nooit onder nul zakt. “Isolatie kennen ze hier niet”, lacht De Bondt. “Vandaar de problemen met de waterleidingen. Het is 11 graden onder nul geweest. We hebben gehoord dat het hier de koudste februarinacht was in 122 jaar.”

Het voortdurend uitvallen van de elektriciteit en het springen van waterleidingen veroorzaakt ook problemen in winkels. “In de supermarkten staan lange rijen van honderden mensen te wachten om voedsel in te slaan, maar alles is intussen bijna leeg. Ik heb gisteren een oproep gekregen om niet meer naar de winkel te trekken. Alle diepvriezers en koelkasten zijn leeggemaakt, omdat ze zonder stroom gevallen zijn en het eten slecht dreigt te worden. Met een beetje geluk kan je nog wat droge voeding vinden, maar dat is het ook.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Of er hoop is op beterschap voor de elektriciteitsproblemen? “Nee, ik vrees ervoor. Ik heb het gisteren gevolgd en ze hebben maar 49 procent weer op het net kunnen krijgen. Nu staat de teller alweer op 40 procent.”

Volgens De Bondt kunnen de elektriciteitsbedrijven de aanvraag gewoon niet aan. “Daarom leggen ze zones met opzet stil”, vertelt hij. “Maar de pannes zijn zo groot, dat zelfs dat niets meer uithaalt. Het is dweilen met de kraan open. Er zouden al rechtszaken voor jaren in de pijplijn zitten.”