Deze Vlamingen schetsen toestand in Europese broeihaarden: “Het was hier ‘vrijheid blijheid’. En kijk nu”

Overal in Europa sneuvelen records, en niet van het soort waar je trots op bent. In Nederland registreerden ze gisteren in één dag 7.833 nieuwe coronagevallen, het hoogste aantal tot nu toe. Verhoudingsgewijs is Tsjechië dan weer het ergst getroffen land van de tweede golf, met 413 infecties per 100.000 inwoners. En in het Verenigd Koninkrijk zitten ze met 43.245 overlijdens aan het hoogste dodental van Europa. We polsten bij uitgeweken Vlamingen naar de toestand in hun nieuwe thuisland.