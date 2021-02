Deze Vlaming zit midden in extreem winterweer in Texas: “Op veel plaatsen geen stroom of water”

“Ik ben een van de gelukkigen die intussen opnieuw stroom hebben”, vertelt hij aan HLN LIVE. “Sinds gisteravond, rond vijf à zes uur. Maar op veel plaatsen is er nog altijd niets, zelfs geen water. Het enige wat je dan kan doen is rondrijden en kijken of je niet even bij vrienden of kennissen terecht kan om op te warmen en wat stroom te gebruiken. Het is behelpen.”



Maandag kon hij nog naar kantoor, maar ook daar viel de stroom al snel uit. “Eén collega had thuis nog verwarming en internet en daarom hebben we daar verzameld. Toen ook bij hem de leidingen sprongen, zijn we naar een andere collega gereden. Zo hebben we gisteren heel de dag doorgebracht. Vandaag ben ik de gelukkige. Intussen heb ik toch al een twaalf uur stroom.”