Deze trekpleisters werden overspoeld door toeristen voor de pandemie, maar nu is alles anders: “Hier hangt weer de sfeer van de nineties”

Dubrovnik (Kroatië)

Een zee van rode daken, een pittoresk oud centrum omsloten door stadswallen en ‘Game of Thrones’: meer had Dubrovnik niet nodig om massa’s toeristen te lokken. Te land, ter zee en in de lucht. Bezoekers vlogen in voor een citytrip en cruiseschepen braakten duizenden passagiers per dag uit.

De afgelopen jaren hebben burgemeester Mato Franković en andere stadsambtenaren gezworen om de situatie weer onder controle te krijgen. In 2019 zijn nieuwe regels van kracht geworden om het aantal cruiseschepen in de oude haven te beperken tot slechts twee tegelijk en tachtig procent van de souvenirwinkels moest dicht. Het was toen nog bang afwachten of de maatregelen succesvol zouden zijn. Maar in maart trof de pandemie Europa. De grenzen gingen dicht en de toeristen bleven weg.

Volledig scherm De rust is weergekeerd naar Dubrovnik. © EPA

Stadsgids Ivan Vukovic zegt dat het vreemd is om Dubrovnik zo kalm te zien, ook al geniet hij ervan dat de pauzeknop is ingedrukt. “De sfeer nu is te vergelijken met de sfeer in de nineties, toen de oorlog aan de gang was (de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog vond plaats van 1991 tot 1995, red.) - alleen vliegen de granaten nu niet boven ons hoofd”, vertelt hij aan CNN.

De stad is herrezen uit de as van de oorlog en is een bloeiende toeristische bestemming geworden - misschien te bloeiend voor sommigen - maar nu is de vraag of ze de coronacrisis kan gebruiken als een kans om volledig te resetten.

Quote Het doel is niet een terugkeer naar massatoe­ris­me - maar een terugkeer naar ‘normaal’ toerisme, indien mogelijk Stadgids Ivan Vukovic

De lokale autoriteiten willen het massatoerisme ook in de toekomst blijven aanpakken. De focus zal meer komen te liggen op luxetoerisme. Maar dit gezegd zijnde: stadsbestuurders en de privésector willen graag dat alle soorten bezoekers terugkeren - ze willen gewoon inzetten op een meer duurzame vorm van toerisme. “Het doel is niet een terugkeer naar massatoerisme - maar een terugkeer naar ‘normaal’ toerisme, indien mogelijk”, besluit Vukovic.

Barcelona (Spanje)

Barcelona oefent sinds jaar en dag een bijzondere aantrekkingskracht uit op toeristen, die maar wat graag alle parels van de Catalaanse stad bezoeken. De stad van Gaudí heeft dan ook alle moeite van de wereld om het massatoerisme in goede banen te leiden.

De pandemie heeft het belang van het creëren van ruimtes in het stadscentrum waar zowel de lokale bevolking als toeristen van kunnen genieten verder in de verf gezet, legt gemeenteraadslid Xavier Marcé uit. Voor de pandemie had de stad al een reeks maatregelen genomen zoals een toeristenbelasting en het aanmoedigen van toeristen om ook wijken buiten de overvolle stad te bezoeken.

Volledig scherm Toristen bezoeken 'La Pedrera' van Gaudí in Barcelona. © REUTERS

Tegenwoordig worstelt de stad, net als andere grote steden in Europa, met een tweede coronagolf. Er geldt een avondklok om het stijgend aantal nieuwe besmettingen in de kiem te smoren.

Marcé maakt zich evenwel geen zorgen over het toerisme, dat zich volgens hem zal herstellen. Maar hij benadrukt wél het belang van het vermijden van de valkuilen uit het verleden.

Venetië (Italië)

Venetië is misschien wel dé bestemming die het meest wordt geassocieerd met massatoerisme. De stad werd doorheen de jaren quasi een themapark met steeds meer toeristen en lokale bewoners die er zich tegen verzetten.

Diverse nieuwe regels die zijn ontworpen om de toestroom van bezoekers aan te pakken, zijn in de loop der jaren geïntroduceerd - waaronder een verbod op nieuwe hotels en fastfoodrestaurants in het stadscentrum.

Volledig scherm Lege gondels aan het Piazza San Marco in Venetië. © EPA

Noord-Italië werd eind februari als eerste Europese regio getroffen door Covid-19. Venetië ging in lockdown en moest het plots zonder toeristen stellen. Toen in de zomer de internationale grenzen weer opengingen, waren de bezoekersaantallen helemaal niet vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Voor sommige lokale bewoners was het iets waar ze al vele jaren van hadden gedroomd - alleen niet in deze erbarmelijke omstandigheden.

Quote Het dagelijkse leven is een stuk aangenamer zonder de opstoppin­gen veroor­zaakt door de massa’s toeristen Jane da Mosto

“Het dagelijkse leven is een stuk aangenamer zonder de opstoppingen veroorzaakt door de massa’s toeristen”, zegt Jane da Mosto, medeoprichter van ‘We Are Here Venice’, een non-profitorganisatie die campagne voert om Venetië weer leefbaar te maken voor de lokale bevolking.

Net als in Dubrovnik werden cruiseschepen een punt van discussie. Minder toeristen betekent dat men “de schoonheid van de stad, de architectuur, het water en het uitzicht veel beter kan bewonderen”, vertelt da Mosto. “Maar door de pandemie is de tol ontzettend hoog - veel mensen hebben geen werk, winkels verkopen amper iets en de culturele sector is tot stilstand gekomen.”

Machu Picchu (Peru)

De archeologische site van Machu Picchu is een wereldwonder dat menig toerist in het echt wil aanschouwen. In januari 2019 werd op Machu Picchu een strikt ticketbeleid ingevoerd om de toegang tot de site beter te controleren als reactie op problemen met het massatoerisme. Maar de oude Incastad in de buurt van Cuzco is tijdens de pandemie helemaal verboden terrein geworden voor bezoekers. Pas recent kreeg een eenzame Japanse toerist de toestemming om Machu Piccu te bezoeken. Het plan is dat de site zich vanaf 1 november weer voor meer toeristen zal openstellen.

Volledig scherm Lama's wandelen door een leeg Machu Picchu. © AP

Sarah Miginiac, algemeen manager voor Zuid-Amerika bij touroperator G Adventures, vertelt dat touroperators nauw hebben samengewerkt met het Peruaanse ministerie van Cultuur en het ministerie van Milieu om nieuwe protocollen vast te leggen om bezoekers veilig naar Machu Picchu te brengen en ervoor te zorgen dat het aantal toeristen onder controle blijft.

Veel andere bestemmingen over de hele wereld hebben de afgelopen jaren ook te maken gehad met de nadelige effecten van massatoerisme. Nu lijden ook zij onder de gevolgen van een gebrek aan bezoekers. Hoe de toekomst er zal uitzien, valt moeilijk te voorspellen. Dit maakt het voor beleidsmakers zeer moeilijk om plannen te maken. Niemand heeft een glazen bol.

Maar er is natuurlijk een reden waarom net deze plaatsen te maken kregen met massatoerisme. Iedereen wil ze zien. Voor de lokale autoriteiten is het een kwestie van tijdig op de rem te gaan staan. Duurzaam toerisme is immers de toekomst.