Deze steenrijke Oekraïners zetten hun luxeleventje gewoon voort aan de Côte d’Azur

Tot 6 jaar cel voor spectacu­lai­re diaman­troof uit Duits museum: buit van ruim 100 miljoen

Bij een spectaculaire inbraak in de beroemde schattenkamer van het museum Grünes Gewölbe (Groene Gewelf) in het Duitse Dresden werd in november 2019 een waarde van 113,8 miljoen euro aan diamanten en andere edelstenen gestolen. Een rechtbank in Dresden heeft vandaag celstraffen tot ruim zes jaar opgelegd aan vijf mannen die bij de kunstroof betrokken waren.