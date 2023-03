Deze Russische kolonel gaf bevel om theater en kraamkliniek in Marioepol te bombarderen

“In de weken na de feiten hebben we vastgesteld dat de vliegtuigen die de bombardementen uitvoerden, opgestegen waren vanuit Primorsko-Akhtarsk aan de Zee van Azov, waar een basis van de Russische luchtmacht gevestigd is. Hacktivisten van ‘Cyber Resistance’ slaagden er samen met InformNapalm ( een groep vrijwilligers die informatie over de oorlog verzamelt op basis van openbare bronnen, red. ) in de gegevens te vinden van de commandant van de eenheid bommenwerpers”, aldus Andryushchenko.

Krim

Ongeboren kind

De aanval op het theater van Marioepol werd een week later uitgevoerd. In het gebouw hielden zich op dat moment een duizendtal burgers schuil, de meesten van hen in een schuilkelder uit de Sovjettijd. Voor de deur van het theater was het woord ‘kinderen’ gevormd op de grond, in het Russisch. Over het precieze aantal doden is nog altijd veel onduidelijkheid. Dat zou tussen de 300 en 600 liggen.