Deze rechtszaken hangen president Trump boven het hoofd als hij verliest

Onze opinie. De paradox van onze democratie. Als het de eigen positie ondermijnt, zullen politici het democrati­sche systeem niet willen verbeteren

7:17 Donald Trump heeft gelijk. Of hij had gelijk, toen hij in 2012 het kiescollege in het Amerikaanse kiessysteem in vraag stelde. Die buffer tussen volk en verkozene noemde hij ondemocratisch. Tot het hem zelf goed uitkwam en hij er plots geen graten meer in zag. Hilary Clinton reef bijna 3 miljoen stemmen meer binnen, maar Donald Trump werd de 45ste president van de Verenigde Staten dankzij de kiesmannen. Ziehier de paradox van onze democratie. Als het de eigen positie ondermijnt, zullen politici het democratische systeem niet willen verbeteren. 's Lands belang? Als het het eigen belang niet in de weg staat.