Deze onderneemster misleidde tientallen investeerders en twee oud-ministers. Lukt haar dat nu ook met de rechter?

Italië verstrengt coronare­gels voor reizigers

1 september In Italië gelden vanaf vandaag strengere coronaregels voor reizigers. Iedereen die met de lange-afstandsbus of per intercity of hogesnelheidstrein reist, heeft een vaccinatiebewijs, negatief testresultaat of bewijs van herstel nodig. Een dergelijk bewijs wordt in Italië ook wel een groene pas genoemd. Het is een digitaal of papieren certificaat. Voor het plaatselijk openbaar vervoer zijn ze niet nodig.