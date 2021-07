Deze militairen overleefden crash op Filipijnen: “Weggeslingerd toen vliegtuig in tweeën brak”

Zat meest gezochte man van Frankrijk tussen Spaanse supporters in Wembley? Lookalike is trending topic

14:57 Zat de meest gezochte man van Frankrijk dinsdagavond gewoon tussen de Spaanse supporters in het Londense Wembley-stadion? Tv-kijkende Fransen meenden heel even in een supporter van La Selección de al tien jaar voortvluchtige Xavier Dupont de Ligonnès te ontwaren. De man die in april 2011 zijn vrouw en vier kinderen in Nantes om het leven bracht en sindsdien spoorloos is.