Deze landen kiezen ervoor om bevolking (voorlopig) niet te vaccineren: dit is waarom

Later starten met een vaccinatiestrategie is in sommige landen een bewuste keuze. Ze wachten tot eind februari of zelfs nog wat langer voordat ze beginnen met het inenten van inwoners. Waarom ze dat doen? Door enkele maanden langer te wachten, komen de autoriteiten alweer wat meer te weten over de werkzaamheid en eventuele bijwerkingen van de verschillende vaccins.

Daarbij zit er in Australië, Nieuw-Zeeland en Taiwan ook niet meteen haast achter: het aantal dagelijkse besmettingen blijft in deze landen beperkt tot een tiental nieuwe gevallen. En dat al enkele maanden. De Australische minister van Volksgezondheid Greg Hunt zei daarover dat hij trots was om “deel uit te maken van de meest succesvolle landen ter wereld”, wat betreft de Covid-aanpak. Hierdoor wordt hij niet onder druk gezet om te starten met vaccineren.

Geen goedkeuring

In Europa zijn de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna alvast goedgekeurd, maar in bijvoorbeeld Australië en Nieuw-Zeeland zijn er dat nog geen. “Omdat er hier vaak dubbel gecontroleerd wordt en we de statistieken heronderzoeken”, aldus professor Jennifer Martin, arts in Australië en tevens ook lid van het adviescomité van Pharmac, de enige overheidsorganisatie die geneesmiddelen koopt in Nieuw-Zeeland. “We zijn voornamelijk bezorgd over het effect op de inheemse bevolking. De Aziatische bevolking lijkt overigens ook anders te reageren op de vaccins. En waarom zou je mensen in gevaar brengen als je ook wat langer kan wachten op meer informatie?”

Zelfs in Japan, waar gisteren bijna 8.000 nieuwe gevallen werden geregistreerd, redeneert men op dezelfde manier. Ook hier haast niemand zich met de uitrol van een vaccinatiestrategie. Eind februari zou men de eerste inwoners vaccineren, te beginnen bij 10.000 gezondheidsmedewerkers. In maart zijn de 65+’ers aan de beurt.