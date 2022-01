Deze landen hebben nu hoogste besmettingscijfers van heel Europa (en zo gaat het met landen die als eerste omikrongolf voelden)

De besmettingscijfers zitten opnieuw in de lift in ons land en volgens viroloog Steven Van Gucht zouden ze tegen half januari kunnen stijgen tot mogelijk 125.000 nieuwe gevallen per dag . Ook de rest van Europa ziet het aantal coronabesmettingen steil de hoogte in gaan. Een overzicht van de landen die momenteel de slechtste cijfers hebben en hoe het eraan toegaat in de landen die als eerste hun grafieken de verkeerde kant zagen uitgaan.

Het land met het hoogste gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen per miljoen inwoners per dag is op dit moment Cyprus. Dat blijkt uit grafieken van Our World in Data. Zaterdag werd er een ongeziene piek van gemiddeld 5.134 nieuwe gevallen per miljoen inwoners per dag opgetekend en dat was de allereerste keer dat een Europees land de kaap van de 5.000 rondde sinds het begin van de pandemie.

Gisteren meldde het ministerie van Volksgezondheid 3.012 nieuwe besmettingen op een totaal van 139.709 tests. Er liggen 251 mensen in het ziekenhuis en 91 van hen zijn er erg aan toe. Driekwart van de patiënten (75,3 procent) blijkt niet gevaccineerd. Er waren dit weekend ook vier coronadoden.

Cyprus doet het niet slecht wat betreft vaccineren. Het land staat op de twaalfde plaats in de Europese Unie voor volledige vaccinatie en op de negende als het om het percentage geboosterde inwoners gaat. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

Sinds 30 december zijn de maatregelen in Cyprus aangescherpt. Zo kan je alleen nog binnen in uitgaanscentra, nachtclubs, receptiezalen, op bruiloften en doopfeesten als je gevaccineerd bent en een snelle negatieve test van minder dan 24 uur kan tonen. Dat vervalt als je een booster kreeg. Daarnaast moeten mensen neerzitten en wordt er niet gedanst. Tot slot is het dragen van een mondkapje overal verplicht, zowel buiten als binnen. De regering vraagt ook iedereen om van thuis te werken en zich minstens één keer per week te laten testen.

Lees verder onder de video: De WHO maakte nog geen melding over ‘deltakron’, maar waarschuwde eind vorige week wel nog als volgt

De afgelopen dagen dook het nieuws op dat er op Cyprus een nieuwe variant ontdekt zou zijn die delta en omikron zou combineren. Leondios Kostrikis, professor biologische wetenschap aan de universiteit van Cyprus, gaf er zelfs een naam aan: deltakron. Volgens viroloog Marc Van Ranst hoeven we ons echter weinig zorgen te maken en is er vermoedelijk sprake van een contaminatie in een laboratorium.

Tweede in de ranglijst van Europese landen met het hoogste aantal besmettingen is Ierland. Ook daar wordt de kaap van gemiddeld 5.000 nieuwe gevallen per miljoen inwoners per dag genaderd. Zo goed als alle nieuwe gevallen zijn een gevolg van een besmetting met de omikronvariant van het coronavirus.

Ierland heeft nochtans een hoge vaccinatiegraad: het staat op de vierde plaats in Europa. In december werden de coronamaatregelen er verstrengd. Zo moeten horecazaken dicht om 20 uur, zijn discotheken gesloten en mogen evenementen binnen niet meer dan 1.000 bezoekers tellen.

Gisteren werden 21.384 nieuwe gevallen gemeld door het Ierse ministerie van Volksgezondheid. Er liggen 984 mensen in het ziekenhuis (67 meer dan zaterdag) en 83 op de diensten intensieve zorg (dat aantal is constant).

Volgens immunologe Christine Loscher van de Dublin City University vertalen de hoge besmettingscijfers zich voorlopig niet in een hoog aantal ziekenhuisopnames of opnames op de diensten intensieve zorg, iets wat wél het geval was in voorgaande coronagolven. Dat zei ze aan openbare omroep Raidió Teilifís Éireann (RTE).

Premier Micheál Martin spreekt van “uitdagende weken in januari”, maar hij meent wel dat de geldende coronamaatregelen effectief zijn.

De top drie van landen met de hoogste besmettingscijfers wordt afgesloten door Frankrijk. Zaterdag meldde het Franse ministerie van Volksgezondheid gemiddeld 270.000 nieuwe besmettingen op weekbasis en daarmee gaan de cijfers er nog altijd in stijgende lijn. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen is gisteren verder gestegen tot 21.982. Het aantal patiënten op de diensten intensieve zorg ging met 26 omhoog tot 3.847. Er waren ook 207 nieuwe overlijdens te melden in de jongste 24 uur. Ook dat is een stijging.

Frankrijk staat in de top tien van Europese landen met de hoogste vaccinatie- en boostergraad. De Franse president Emmanuel Macron vertelde vorige week aan de krant Le Parisien dat hij landgenoten die niet gevaccineerd zijn “tot het eind” het leven zuur zal maken, iets wat hem op zware kritiek kwam te staan. Ongevaccineerden zullen binnenkort geen toegang meer hebben tot bioscopen, bars, restaurants of openbaar vervoer over langere afstanden door de invoering van een vaccinatiepas. Het Franse Lagerhuis keurde het voorstel al goed, begin deze week buigt de Franse Senaat zich erover.

Met het oog op de nieuwe besmettingsgolf werden de coronamaatregelen bij onze zuiderburen aangescherpt. In bars en cafés is het verboden om staand te eten of te drinken, nachtclubs blijven ten minste tot 25 januari dicht en bij evenementen binnen mogen maximaal 2.000 bezoekers aanwezig zijn.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire meldde vorige week aan RTL nog dat hij niet verwacht dat de omikronvariant de economie zal “verlammen”. Wel kunnen bepaalde sectoren last krijgen van beperkende maatregelen, zoals restaurants en uitgaansgelegenheden. Le Maire belooft vooral kleine ondernemers steun. Van algemene financiële hulppakketten om bedrijven “koste wat kost” te laten overleven wil hij nog niets weten.

IJsland en Griekenland vervolledigen de top vijf van EU-landen met de hoogste besmettingscijfers. Daarna volgen Denemarken, Spanje, Italië, Portugal en Luxemburg. België staat op de vijftiende plaats.

Denemarken voerde tot 2 januari nog de lijst aan, maar het aantal nieuwe besmettingen lijkt er intussen te stabiliseren. Zaterdag werden voor de tweede dag op rij minder nieuwe besmettingen gerapporteerd. Het ging om 12.588 gevallen, waar dat er vrijdag nog 18.261 waren. Woensdag stond nog een recordaantal van 28.283 besmettingen in de tabellen. Ook het aantal ziekenhuisopnames loopt terug. Zaterdag waren 730 patiënten opgenomen in de ziekenhuizen, waar dat er vrijdag nog 755 waren en dinsdag 794. Alleen het aantal overlijdens stijgt nog, maar die parameter komt doorgaans achter. Zaterdag werd melding gemaakt van 28 nieuwe coronadoden in de voorgaande 24 uur en dat was het hoogste aantal sinds 20 januari vorig jaar.

Of dat betekent dat de omikrongolf over zijn piek is in Denemarken? Experten twijfelen. “Je kan dat hopen, maar ik ben er nog niet zeker van”, aldus Christian Wejse, het hoofd van de afdeling infectieziekten in het universitair ziekenhuis van Aarhus, in The Local. “Ik denk dat het nog wat te vroeg is om dat te zeggen.”

Patiënten met de omikronvariant verblijven wel minder lang in het ziekenhuis dan die met delta, zegt hij wel. “De meesten worden niet zo ziek en liggen vaak in het ziekenhuis door andere oorzaken”, klinkt het.

Premier Mette Frederiksen verklaarde optimistisch te zijn voor de komende maand. “Er zijn minder infecties en het aantal ziekenhuisopnames zit op een plateau”, zegt ze. “Ik denk dat we de winter vrij goed zullen doorkomen. Omikron is zichtbaar minder gevaarlijk, áls het aantal gevallen onder controle kan worden gehouden.”

Ook uit het Verenigd Koninkrijk komen hoopvolle berichten. Het land zou vandaag tussen Italië en Portugal staan in de ranglijst van landen van de Europese Unie. Het aantal gevallen in de dagcijfers lijkt wel te dalen. Gisteren werden 141.472 nieuwe besmettingen geregistreerd, zaterdag waren het er nog 146.390, vrijdag 178.250, donderdag 179.756 en woensdag 197.747. Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen over een periode van zeven dagen loopt wel nog altijd lichtjes op (+6 procent).

Premier Boris Johnson waarschuwde eerder vandaag dat het aantal patiënten met Covid-19 in de ziekenhuizen nog altijd stijgt. Volgens de meest recente cijfers van de Britse overheid gaat het om 18.454 mensen. Donderdag werd het hoogste aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen geregistreerd sinds februari vorig jaar. De druk op de ziekenhuizen blijft toenemen en heel wat ziekenhuizen riepen al de alarmfase uit.

Ook het gemiddelde aantal overlijdens stijgt nog, met 30 procent over de laatste zeven dagen. Het totale aantal overlijdens ligt wel een pak lager dan bij eerdere golven. Gisteren was er in de dagcijfers sprake van 97 nieuwe coronadoden, waar dat er zaterdag 313 waren, vrijdag 229 en donderdag 231.

Het Verenigd Koninkrijk heeft vrij goede vaccinatiecijfers. Volgens cijfers van de Britse overheid is 82,9 procent van de 12-plussers volledig gevaccineerd en heeft 61,7 procent een booster gehad. Er zijn wel maar een beperkt aantal maatregelen van kracht tegen het coronavirus, zoals het dragen van mondmaskers op sommige plaatsen, thuiswerk waar mogelijk en het gebruik van vaccinpaspoorten om sommige gelegenheden binnen te gaan. Vanaf deze week zijn er ook dagelijkse tests voor werknemers in belangrijke sectoren, zoals de voedselverwerking.

Volgens Johnsons zou het mogelijk zijn “om van omikron af te raken” zonder het land op slot te doen, dankzij een “substantieel” niveau aan immuniteit onder de bevolking. Bovendien zijn er wel meer hospitalisaties door de omikronvariant, maar belanden er minder mensen op intensieve zorg en ligt de mortaliteit lager.

De komende weken zullen wel “een uitdaging” vormen en vanwege afwezigheden van personeel zullen sommige diensten verstoord zijn, zo erkende hij wel.

