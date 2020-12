Deze grafiek toont het duidelijke effect van Pfizer-vaccin

PORTRET Chuck Yeager: misselijk tijdens eerste vlucht, maar wel eerste piloot die door geluids­muur knalde

15:29 Chuck Yeager is op 97-jarige leeftijd in Los Angeles overleden. Yeager vloog in 1947 als eerste piloot ooit door de geluidsmuur. Hij werd misselijk bij zijn eerste vlucht en moest zelfs braken, maar schopte het in 1941 tot luchtmachtpiloot bij het Amerikaanse leger. Hij bleef er 34 jaar en brak in zijn carrière verscheidene snelheidsrecords als testpiloot. De generaal werd vereeuwigd als een belangrijk personage in ‘The Right Stuff’, een film gebaseerd op de gelijknamige roman van Tom Wolfe. Vanaf toen verwierf hij nationale en internationale faam.