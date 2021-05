Deze geheimen neemt ‘het monster van de Ardennen’ mee in zijn graf

De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret is op 79-jarige leeftijd overleden in een gevangenisziekenhuis in Parijs. Hij was er twee keer levenslang aan het uitzitten voor de moord op acht meisjes en jonge vrouwen. Hij bekende in totaal elf moorden, maar neemt ook een aantal geheimen mee in zijn graf.

De 12-jarige Elisabeth Brichet is, voor zover bekend, het enige Belgische slachtoffer van Fourniret. Ze verdween in 1989 uit Namen, haar lichaam werd pas in 2004 gevonden in de tuin van het kasteel van Fourniret in het Franse Sautou, dicht bij de Belgische grens. Het was in de Ardennen - aan beide kanten van de landsgrens - dat de seriemoordenaar tussen 1987 en 2001 herhaaldelijk toesloeg en zeker zeven vrouwen tussen 12 en 22 jaar oud ontvoerde, verkrachtte en vermoordde. Vandaar zijn bijnaam ‘het monster van de Ardennen’. Voor die zeven moorden kreeg hij in 2008 levenslang. Tien jaar later kwam er nóg eens een levenslange gevangenisstraf bij voor de moord op Farida Hammiche (30), de vrouw van een vroegere medegevangene, in 1998.

Michel Fourniret kon worden gevat, dankzij een meisje van dertien dat in 2003 kon ontkomen bij een ontvoeringspoging door de seriemoordenaar in het Waalse Ciney. Het slachtoffer zelf kon met de hulp van een passerende vrouw de nummerplaat van Fournirets bestelwagen noteren. Of hij een lid was van de bende van Dutroux, had het meisje hem gevraagd. Fourniret antwoordde: “Nee, ik ben erger dan Dutroux”.

Zijn toenmalige echtgenote, Monique Olivier, kreeg eveneens levenslang als medeplichtige van haar man bij vijf moorden. Ze werkte wel mee met het gerecht, nadat ze schrik gekregen had door de uitspraak in het proces-Dutroux. Michelle Martin, de echtgenote en medeplichtige van Marc Dutroux, had dertig jaar cel gekregen voor haar betrokkenheid in de zaak-Dutroux.

De speurders zijn er altijd van uitgegaan dat Fourniret meer slachtoffers had gemaakt. Het leek hen onwaarschijnlijk dat een seriemoordenaar die zes moorden tussen 1987 en 1990 bekende, een pauze van tien jaar zou inlassen om pas in 2000 weer toe te slaan, zoals hij zelf beweerde. Volgens de speurders pleegde Fourniret ongetwijfeld ook moorden tussen 1990 en 2000.

Nog drie bekentenissen

In 2018 bekende Fourniret eveneens de Britse Joanna Parrish (20) en de Franse Marie-Angèle Domèce (19) te hebben vermoord. Parrish’ lichaam werd gevonden in 1990, Domèce verdween in 1988, maar werd nooit gevonden. Vorig jaar, in maart 2020, bekende hij ook verantwoordelijk te zijn voor de verdwijning van Estelle Mouzin. Zij verdween in 2003 op negenjarige leeftijd op weg naar school in Guermantes, in het Franse departement Seine-et-Marne.

Het ‘gat’ tussen 1990 en 2000 blijft een mysterie, al werd Fourniret In december 2020 in beschuldiging gesteld van de verdwijning en de dood van Lydie Logé (29) in 1993. Ook haar lichaam werd nooit teruggevonden. Monique Olivier zou, volgens de Franse krant Le Parisien, wel aan een celgenote hebben bekend dat het totaal aantal slachtoffers van het moordende koppel “ruim boven de dertig” ligt.

En dan is er nog de goudschat, die Fourniret had gestolen van zijn ex-celgenoot Jean-Pierre Hellegouarche. In 1988 groef hij samen met de 30-jarige Faride Hammiche, de vriendin van Hellegouarche, de 20 kg aan gouden staven en munten op. Maar Fourniret wou de schat voor zichzelf alleen en vermoordde Hammiche. Met een deel van het goud kocht hij zijn kasteel in Sautou. Waar de rest is gebleven? Ook dat geheim nam Fourniret mee in zijn graf.