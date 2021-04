Deze Fransman fotografeert de schoonheid van ‘vergeten’ auto’s

Italiaanse priester bekent tijdens zondagsmis dat hij verliefd is op een vrouw

14 april “Mijn hart is verliefd”: met deze woorden onthulde een priester dat hij zijn gelofte van kuisheid zou breken. De 42-jarige geestelijke, Riccardo Ceccobelli, deed de ongewone bekentenis tijdens de zondagsmis in de kerk van San Felice in Massa Martana. De bisschop gaf hem zijn zegen.