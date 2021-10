Deze Europese landen zien aantal coronabesmettingen opnieuw exponentieel stijgen

Oktober was vorig jaar de maand dat er zich een nieuwe coronagolf begon te vormen. Die zou over nagenoeg heel Europa rollen en ons tot diep in de lente parten spelen.

Vandaag ziet de toestand er enigszins anders uit. In veel Europese landen zijn de besmettingscijfers vrij stabiel, ondanks de komst van de veel besmettelijkere deltavariant. Maar dat is niet overal zo. Cijfers van Our World in Data — die onder meer door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden gebruikt — tonen dat het in Estland, Letland, Litouwen, Roemenië en Slovakije minder goed gaat. In Letland en Roemenië worden momenteel zelfs de hoogste besmettingscijfers opgetekend die beide landen al zagen tijdens de pandemie.

Beste wapen

Ook Slovenië, Bulgarije en Kroatië zitten met hun cijfers op een relatief hoog niveau in vergelijking met andere Europese landen. Wat opvalt, is dat de landen die het op dit moment minder goed doen, ook bij de slechtste leerlingen van de klas zijn wat betreft vaccinaties. Terwijl vaccinaties door experts algemeen beschouwd worden als het beste wapen om de pandemie onder controle te krijgen.

Zo bungelen Bulgarije, Roemenië en Slovakije helemaal achteraan het vaccinatieklassement in Europa. In Bulgarije is amper 19,7 procent van de bevolking (volledig) gevaccineerd. In Roemenië is 32,2 procent minstens deels gevaccineerd en 28,9 procent volledig. In Slovakije is dat respectievelijk 45,3 procent en 41,6 procent. Kroatië (45,9 procent en 40,5 procent) en Letland (50,9 procent en 47,4 procent) vervolledigen de top vijf.

Europese gemiddelde

Van alle eerder vermelde landen doet Litouwen het nog het best. Maar ook daar is nog maar 63,3 procent minstens deels ingeënt en 58,6 procent volledig. Daarmee scoort het land ook nog onder het Europese gemiddelde, dat op respectievelijk 67,9 procent en 64,7 procent ligt.

Ons land doet het niet slecht in de cijfers. Zowel op het vlak van het aantal nieuwe besmettingen als de vaccinatiegraad zitten we in de middenmoot, met respectievelijk een twaalfde en een negende plaats.