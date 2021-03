Deze Europese landen heropenen eerst de terrassen van cafés en restaurants

In Spanje kunnen de zeventien autonome regio’s zelf beslissen over de coronamaatregelen, al geldt er voor het hele land een avondklok die ten laatste ingaat om 23 uur. Sinds deze week hebben verschillende regio’s versoepelingen doorgevoerd. Onder meer in Catalonië, Valencia en Andalusia zijn cafés en restaurants opnieuw open, al gelden er wel verschillende veiligheidsmaatregelen.



In de regio Catalonië, met als hoofdstad Barcelona, kunnen cafés en restaurants sinds begin deze week openen tussen 7.30 uur ‘s ochtends en 17 uur in de namiddag. Binnen mogen zij een maximale bezetting van 30 procent hebben, buiten geldt geen limiet, al mogen daar maximaal 6 personen samen aan een tafel zitten. Wie niet eet of drinkt, moet een mondmasker dragen. De andere Spaanse regio’s hanteren min of meer dezelfde regels.

Portugese horeca-uitbaters kunnen de terrassen uitzetten vanaf 5 april. Dan mogen zij per tafel maximaal 4 gasten ontvangen. Twee weken later, op 19 april, kunnen zij ook binnen tot vier klanten per tafel bedienen, buiten wordt dat aantal dan opgetrokken tot zes. Bars en restaurants moeten in deze eerste fase sluiten om 22 uur op weekdagen en om 1 uur in het weekend.

Dat verplichte sluitingsuur verdwijnt op 3 mei, en ook het maximaal aantal personen per tafel wordt dan opgetrokken naar zes binnen en tien op het terras.

Volledig scherm Vanaf 5 april kunnen de Portugezen opnieuw terecht bij de horeca, al zal dat de eerste twee weken alleen op het terras zijn. © EPA

Ook in Groot-Brittannië kunnen de verschillende regio’s autonoom beslissen over de versoepelingen, al is er op dit moment enkel voor de Engelse en Schotse horeca al perspectief. Premier Boris Johnson kondigde aan dat de lockdown in Engeland in verschillende fases zal gelost worden. Voor cafés en restaurants is de eerste belangrijke datum 12 april: dan mogen zij klanten ontvangen op hun terras. Op 17 mei kunnen zij opnieuw binnen mensen bedienen, al geldt er een maximum van zes personen of twee verschillende huishoudens per tafel. In open lucht mogen cafés en restaurants vanaf dan groepen tot 30 personen ontvangen.

De Engelse nachtclubuitbaters zijn een van de enigen die ook al perspectief kregen. Volgens de huidige planning zullen alle veiligheidsmaatregelen opgeheven worden op 21 juni, waarna ook het nachtleven opnieuw kan opstarten.

Schotse cafébazen moeten nog iets meer geduld uitoefenen dan hun Engelse collega’s. De Schotse horeca kan heropenen op 26 april. Wie binnen een hapje wil eten of een glas wil drinken moet dat doen met het eigen gezin, buiten mogen maximaal zes personen uit twee verschillende huishoudens aan één tafel zitten.

Andere Europese landen hebben nog geen definitieve datum voor de heropening van cafés en restaurants naar voor geschoven, al bekijken ook de Nederlandse en de Duitse overheid de mogelijkheid om in een eerste fase te starten met het heropenen in open lucht.