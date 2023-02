Deze drie wapens hebben tot nu grootste impact gehad op oorlog in Oekraïne

Wie dacht dat de oorlog snel voorbij ging zijn nadat Poetin zijn invasie lanceerde, was helemaal mis. De Oekraïners vochten terug met een torenhoge moraal en superieure militaire technieken. Daarnaast hielpen de wapens ook die door het Westen werden geleverd. Maar welke wapens zijn nu het meest bepalend geweest tijdens de oorlog in Oekraïne?

Hoewel er vooral veel aandacht wordt besteed aan de westerse gevechtstanks of Patriot-luchtverdedigingssystemen, moeten deze wapens nog worden uitgerold in Oekraïne. Toch zijn er al andere wapens die het verloop van de oorlog hebben veranderd. Hier volgen de drie belangrijkste wapens in het conflict.

1. Anti-tank raket

Het Russische leger rolde Oekraïne binnen en zette snel mars richting de hoofdstad Kiev. De Oekraïners hadden dus iets nodig om tanks te vernietigen. Dat vonden ze met de Javelin, een anti-tank raket die vanop de schouder wordt afgevuurd. Een deel van de aantrekkingskracht ligt in het gebruiksgemak.

De Javelin is een “vuur en vergeet” wapen. Zodra de operator het schot lost, kan hij dekking zoeken terwijl de raket zijn weg zoekt naar het doel. Dit was vooral belangrijk in de eerste dagen van de oorlog, omdat de Russen de neiging hadden in colonnes te blijven wanneer ze probeerden stedelijke gebieden binnen te dringen. Een soldaat die de Javelin bedient, kon vanuit een gebouw of achter een boom schieten en weg zijn voordat de Russen terug konden schieten.

Volledig scherm Een Oekraïense soldaat bedient een Javelin. © AFP

Volgens Lockheed Martin, de fabrikant van dit wapen, is de Javelin goed in staat de zwakke plek van de Russische tanks - hun horizontale vlakken - aan te vallen. Dit komt omdat hij na de lancering een opwaartse bocht maakt en dan van bovenaf op het doelwit valt.

Er is ook nog een ander voordeel voor dit wapen: Javelins zijn politiek zeer aanvaardbaar. “Door hun lage kosten en defensief gebruik zijn ze politiek gezien gemakkelijker te leveren”, vertelt Michael Armstrong, professor aan Brock University in Ontario, aan The Conversation. De VS alleen al zond duizenden van deze wapens richting Oekraïne.

2. HIMARS raketsysteem

HIMARS is een vrachtwagen van 5 ton die bijna gelijktijdig zes raketten kan lanceren. De explosieve kernkoppen kunnen tot ver buiten de frontlinies van het slagveld worden afgevuurd, en vervolgens snel van positie veranderen om een tegenaanval te voorkomen.

“Als de Javelin het iconische wapen was van de eerste fasen van de oorlog, dan is de HIMARS het iconische wapen van de latere fasen”, schreef Mark Cancian van het Center for Strategic and International studies in januari.

Volledig scherm HIMARS raketsysteem. © Shutterstock / Karlis Dambrans

HIMARS vuurt raketten af tot op wel 80 kilometer. Hun GPS-geleidingssystemen maken ze ook uiterst nauwkeurig, tot op ongeveer 10 meter van het beoogde doel. De aanvallen met deze HIMARS-systemen hebben de Russen gedwongen hun munitiedepots verder naar achteren te verplaatsen. Hierdoor is de beschikbare vuurkracht van de Russische artillerie nabij de frontlinies verminderd en is de logistieke ondersteuning moeilijker geworden.

Westerse landen zoals Duitsland en het Verenigd Konikrijk hebben al van dit soort raketsystemen geleverd. De VS was hoofdleverancier en bracht al zo’n 20 van deze toestellen naar Oekraïne.

3. Bayraktar TB2

De Bayraktar TB2, een drone ontworpen door Turkije, is door zijn gebruik in de oorlog in Oekraïne een van de bekendste onbemande luchtvaartuigen ter wereld geworden. Het is relatief goedkoop, gemaakt van standaardonderdelen, heeft een dodelijke kracht en legt zijn aanallen vast op video.

Op die video’s is te zien hoe dit wapen Russische pantsers, artillerie en aanvoerlijnen uitschakelt met zijn raketten en slimme bommen. “Virale video’s van de TB2 zijn een perfect voorbeeld van moderne oorlogsvoering in het TikTok-tijdperk”, schreef Aaron Stein van het Foreign Policy Research Institute op de website van de Atlantic Council. De Bayraktar TB2 is geen “magisch wapen”, maar wel “goed genoeg”, schreef Stein nog.

Volledig scherm Bayraktar TB2 drone. © AFP

Als zwakke punten noemde Stein het gebrek aan snelheid en de kwetsbaarheid voor luchtverdediging. De statistieken op het slagveld lijken dat te bevestigen. 17 van de 40 tot 50 TB2's die Oekraïne heeft ontvangen zijn vernietigd in de strijd.

Recente rapporten uit Oekraïne geven ook toe dat de TB2 een minder belangrijke rol begint te spelen nu de Russische strijdkrachten erachter kwamen hoe ze het toestel moeten bestrijden. Toch zijn er nog veel fans van dit wapen, vooral omdat het de Russische troepen enorm heeft pijn gedaan op alle belangrijke momenten in de oorlog.

