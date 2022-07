Deze drie stappen moet je volgen bij een nucleaire ramp

Actrice Yasmin Finney bevestigt dat haar ‘Doctor Who’-personage transgen­der is

Britse actrice Yasmin Finney, gekend van ‘Heartstopper’ op Netflix, is gecast als Rose Tyler in het nieuwe seizoen van ‘Doctor Who’. Tijdens de Trans Pride in Londen bevestigde de trans actrice aan de massa dat Rose in de serie ook transgender zal zijn.

