Deze drie landen steken met hun besmettingscijfers torenhoog boven alle andere uit in Europa

Drie Europese landen breken dezer dagen alle records op het vlak van nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Our World in Data. Denemarken, Ierland en Cyprus torenen ver boven alle andere Europese landen uit.

Denemarken is op dit moment de grootste brandhaard van het coronavirus in Europa. Het land voert al sinds half december het klassement aan met het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde gevallen per miljoen inwoners per dag. Een gevolg van een vroege opmars van de omikronvariant en een uitgebreid testbeleid.

Eergisteren werden 21.403 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn de meest recente cijfers die beschikbaar zijn. Alleen een dag eerder lagen ze tijdens deze pandemie al hoger. Toen klokten ze af op maar liefst 23,228. Ter vergelijking: de piek van de vierde golf (met de deltavariant) klokte in ons land af op ruim 25.000 bevestigde besmettingen en ons land telt ongeveer dubbel zo veel inwoners als Denemarken.

Uit voorlopige gegevens blijkt echter dat Denen met een omikronbesmetting minder vaak in het ziekenhuis belanden dan met een deltabesmetting, een tendens die ook in Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk wordt waargenomen. Dat meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag in een briefing.

Volgens het Statens Serum Institut lagen er eergisteren 665 patiënten in het ziekenhuis (een daling met 10 patiënten in 24 uur), waarvan er 75 waren opgenomen op intensieve zorg (een daling met 2 in 24 uur).

Denemarken is wel een van de best vaccinerende landen van Europa en een van de best uitgeruste voor de sequentiëring van varianten. Half september liet het zijn laatste beperkende maatregelen varen, maar begin december werden ze opnieuw aangescherpt door een toename van het aantal coronagevallen. De kerstvakantie werd onder meer vervroegd en restaurants en cafés moesten dicht om middernacht.

IERLAND

Ook Ierland ziet zijn besmettingscijfers al twee weken steil omhoog gaan als gevolg van de opgang van de omikronvariant. En ook daar is die nieuwe variant intussen dominant (92 procent). Waar er begin december een vrij stabiel besmettingscijfer was van ongeveer 5.000 nieuwe bevestigde gevallen per dag, is dat aantal intussen gestegen tot een ongeziene 20.554 eergisteren (op een inwonersaantal van 5 miljoen). Dat is meer dan dubbel zo hoog als de hoogste pieken van de voorgaande golven.

Minister van Volksgezondheid Stephen Donnelly limiteerde het afnemen van PCR-tests nu tot iedereen boven de veertig of onder de drie met symptomen omdat het testbeleid niet kon volgen. Anderen moeten in quarantaine en antigeentesten gebruiken. Alleen als die laatste positief is, kunnen ze ook nog een PCR-test krijgen.

Hoewel Ierland bij de best vaccinerende en boosterende landen is, houdt Donnelly naar eigen zeggen zijn hart vast voor het effect dat de nieuwe golf zal hebben op de gezondheidszorg. De Ierse regering perkte eerder de openingstijden van bars en restaurants in en liet nachtclubs sluiten, maar legde geen officiële beperkingen op aan winkels, afgezien van de verplichting tot het dragen van een mondmasker. Het hoofd van de Ierse gezondheidsdienst Tony Holohan heeft mensen in zijn land op de dag na Kerstmis nog opgeroepen om hun contacten te beperken en drukke plekken zoals winkels voorlopig te vermijden.

CYPRUS

Het derde land in de Europese kopgroep van naties met de meeste besmettingen is Cyprus. Gisteren werd er een recordaantal van 5.048 nieuwe bevestigde gevallen gemeld (op een inwonersaantal van 1,2 miljoen). Donderdag waren het er nog 3.851 en in het begin van de week bijna 2.000. Ook hier is de boosdoener de omikronvariant.

Deze week verlengde de regering op Cyprus een verplichting tot thuiswerken en riep ze alle inwoners op om zich minstens één keer per week te laten testen op een coronabesmetting.

Op Cyprus werd het eerste geval met de omikronvariant geregistreerd op 10 december. Ook Cyprus is een van de koplopers als het op vaccineren aankomt. Sinds september wordt er geboosterd.

BELGIË

De kopgroep van Denemarken, Ierland en Cyprus wordt op een eindje afstand gevolgd door een tweede groep van vijf landen met hoge besmettingscijfers: het Verenigd Koninkrijk, Malta, Frankrijk, IJsland en Griekenland. Daarna volgen Spanje, Portugal en Zwitserland. België zit nu in het midden van het klassement.

