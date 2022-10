Deze drie landen juichen snelle toetreding van Oekraïne bij NAVO alleen maar toe

Topman Belgisch leger voorstan­der om militaire dienst­plicht opnieuw in te voeren: “Dat zou logisch zijn”

Admiraal Michel Hofman, de stafchef van het Belgische leger, is er voorstander van om de militaire dienstplicht opnieuw in te voeren. “Dat zou logisch zijn”, zegt de legerbaas in een interview met RTBF. Vanwege de huidige situatie waarbij Europa door Rusland wordt bedreigd, kan volgens hem de noodzaak ontstaan om het grondgebied van de NAVO of van Europa te moeten verdedigen.

10:54