Deze 12 Amerikaanse politici betuigen medeleven aan slachtoffers schietpartij Texas, krijgen samen ruim 38 miljoen dollar aan steun van wapenlobby

Na de schietpartij in de Amerikaanse staat Texas, waarbij negentien kinderen en twee leerkrachten werden vermoord, trokken vele politici naar Twitter om hun medeleven te betuigen aan de slachtoffers en hun families. Verschillende onder hen kregen in hun loopbaan als Amerikaans politicus echter steun van de wapenlobby. Veel steun. Zo kregen twaalf senatoren in totaal 38.066.841 dollar of omgerekend 35.704.793,52 euro (in)directe steun van de National Rifle Association, dat fervent tegen strengere wapenwetgeving is.

De geldbedragen komen uit gegevens verzameld in een spreadsheet door de nonprofit OpenSecrets.org. Die organisatie in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. verzamelt onder andere data over geld dat wordt gedoneerd aan politieke campagnes. Onder de negentien Republikeinse senatoren die gedurende hun carrière meer dan één miljoen dollar aan (in)directe steun kregen van de NRA, zijn er twaalf die publiekelijk hun steun betuigden.

Voormalig presidentskandidaat Mitt Romney kreeg in totaal 13.645.387 dollar aan steun van NRA en tweette: “We moeten antwoorden vinden.”

Joni Ernst kreeg doorheen haar loopbaan 3.688.078 dollar aan steun.

Marco Rubio schreef dat het Amerikaanse Congres in actie moet schieten door wetsvoorstellen te schrijven ‘die kunnen worden goedgekeurd. In totaal zorgde de NRA voor 3.303.355 dollar aan steun.

Rob Portman kon rekenen op 3.063.327 dollar NRA-steun.

Todd Young is “diep ontroerd door de verschrikkelijke schietpartij”, maar ontving van de NRA in totaal 2.899.232 dollar steun.

Bill Cassidy schrijft dat “de families antwoorden verdienen die deze gebeurtenissen vermijden”. NRA zorgde voor 2.864.547 dollar aan steun.

Tom Cotton en zijn vrouw Anna Peckham zijn “dankbaar voor de politie en hulpdiensten die helpen tijdens dit ondenkbaar kwaad”. De senator verzamelde 1.973.201 dollar aan steun van de wapenlobby.

Pat Toomey kreeg 1.474.182 dollar aan NRA-steun gedurende z'n politieke carrière tot nu toe.

Mitch McConnell is “met afschuw vervuld” en zijn “hart is gebroken”. De man is de leider van de Republikeinse minderheid in de Senaat. Doorheen z’n lange politieke loopbaan kreeg hij van de NRA 1.329.949 dollar aan (in)directe steun.

Marsha Blackburn schrijft: “Sluit alstublieft bij me aan bij het opheffen van hun dierbaren in gebed.” Ze kreeg al 1.306.130 dollar steun van de NRA.

Volgens Ron Johnson zijn er “geen passende woorden om de horror bij Robb Elementary” te beschrijven. Hij deelt ook een fragment van z’n passage bij nieuwszender ‘Fox Business’. NRA bezorgde de senator 1.269.486 dollar aan steun.

Mike Braun kon 1.249.967 dollar van de NRA ontvangen aan steun voor z’n politieke loopbaan.

In de lijst van OpenSecrets.org valt ook senator Thom Tillis op. Volgens berekeningen ontving hij 5.611.796 dollar aan (in)directe campagnesteun. Vandaag zei hij volgens nieuwssite ‘Politico’ dat hij de gesprekken over wetgeving rond wapenveiligheid wil heropenen.

Er zijn ook vier senatoren die meer dan één miljoen dollar (in)directe NRA-steun kregen volgens OpenSecrets.org, maar nog geen publiekelijk statement hebben gemaakt over de schietpartij in Texas. Dat zijn Richard Burr (6.987.380 dollar), Roy Blunt (4.555.722 dollar), Josh Hawley (1.391.548 dollar) en French Hill (1.097.748 dollar).

OpenSecrets.org verzamelde data over NRA-steun sinds 1989. Het gaat om directe geldelijke steun van de wapenlobbyorganisatie aan de politicus, geld doneren aan zogenaamde Super PACs die voor de politicus campagne kunnen voeren, maar ook geld dat gedoneerd is om campagne te voeren tegen de tegenstander van de vernoemde politicus tijdens verkiezingen. Daar worden dan de bedragen van afgetrokken die door de NRA zijn uitgegeven om een tegenstander van de politicus te steunen tijdens verkiezingen, al dan niet via Super PACs. De volledige cijfers in detail zijn te vinden in het spreadsheet van OpenSecrets.org.