DeSantis wil “grote Amerikaanse comeback” leiden, maar wordt geplaagd door technische problemen tijdens formele aankondiging presidentskandidatuur

“We hebben de moed nodig om te leiden en de kracht om te winnen”, zei DeSantis in zijn videoboodschap. “Ik ben Ron DeSantis, en ik ben kandidaat voor het presidentschap om onze grote Amerikaanse comeback te leiden.”

Grote uitdaging voor Trump: Ron DeSantis (44) stapt officieel in race naar Amerikaans presidentschap

Sneer naar Trump

DeSantis profileert zich als iemand die veel standpunten van Trump deelt, maar betrouwbaarder is dan de oud-president. Tijdens de pandemie keerde hij zich sterk tegen de coronamaatregelen. Verder wil hij onder meer de rechten van transgenders inperken en hij is tegenstander van strengere wapenwetten. De voorbije tijd heeft hij echter wat van zijn populariteit verloren door een bitse strijd met Disney, de grootste werkgever in zijn thuisstaat Florida.