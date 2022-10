Dertigtal kinderen onder 125 dodelijke slachtoffers van stadionramp Indonesië

Centrum­recht­se partij van ex-pre­mier Borisov aan kop in Bulgaarse verkiezin­gen volgens exitpolls

De conservatieve partij GERB van ex-premier Bojko Borisov wint volgens de exitpolls de parlementsverkiezingen in Bulgarije. De overwinning is verwacht, maar de vraag is of Borisov erin zal slagen om een coalitie te vormen.

2 oktober