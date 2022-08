Dertigtal gevangenen ontsnapt in Beiroet via een raam

Update Na graandeal: eerste schip komt aan in Oekraïne om oogst op te halen

Een leeg vrachtschip dat onder de vlag van Barbados vaart, is in de Oekraïense haven Tsjornomorsk bij Odesa aangekomen. Dat heeft de Oekraïense minister van Infrastructuur Aleksandr Koebrakov zaterdag laten weten. Het is het eerste schip dat graan komt ophalen in Oekraïne sinds het begin van de oorlog.

6 augustus