Dertiger uit Californië in de cel voor diefstal van 19 ton pistachenoten

Touchstone Pistachio Company, dat de pistachenoten teelt, had tijdens controles ontdekt dat er deze maand tienduizenden nootjes waren verdwenen. De politie vond een lading gestolen pistachenoten in de oplegger van een tractor op een plaatselijke parking in Tulare. Het voertuig was opgespoord door speurders van Tulare County samen met collega’s van twee andere county’s. Het behoorde toe aan trucker Alberto Montemayor. Die had de noten al overgeladen van de originele verpakkingen van ruim 900 kg naar kleinere zakken om ze door te verkopen. Wat hij nog niet verkocht had, werd teruggeschonken aan de firma Touchstone. Montemayor werd gearresteerd en zit voorlopig in de gevangenis.