Dertiger schiet zichzelf in been op Times Square

Man die winkelend publiek beschoot op Times Square na klopjacht opgepakt in Florida

13 mei De man die afgelopen weekend op Times Square in New York City drie toevallige voorbijgangers verwondde bij een schietpartij, is woensdag lokale tijd in Florida opgepakt. Dat meldt Dermot Shea, de politicommissaris van New York. Bij de schietpartij op het populaire plein werd een meisje van vier jaar in haar been geschoten, twee andere vrouwen raakten gewond aan een voet en een been. Alle drie moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd, maar zijn herstellende.