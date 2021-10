Dertiger die scholiere (16) om het leven bracht, wordt gehoord in de zaak Nicky Verstappen: Deed Jos Brech bekentenis aan Bekir E.?

Bekir E., de nu 34-jarige veroordeelde moordenaar van de Rotterdamse scholiere Hümeyra (16) wordt vandaag gehoord in de zaak-Nicky Verstappen, de 11-jarige Nederlandse jongen die in 1998 dood werd gevonden aan een zomerkamp. Volgens Bekir E. heeft verdachte Jos Brech in de gevangenis tegen hem gezegd dat hij betrokken is bij de dood van de jongen. Brech houdt ook na zijn veroordeling zijn onschuld vol.

In het hof in Den Bosch zal Bekir E. daar waarschijnlijk een nadere toelichting op geven. Brechs advocaat noemde de verklaring van Bekir E. eerder “flauwekul”. “Hij is een jokkebrok en dan druk ik me beschaafd uit”, zei Gerald Roethof na afloop van de vorige zitting, begin september.

Bekir E. is eind juni veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodschieten van Hümeyra. Hij zat enkele maanden met Brech op dezelfde afdeling in de penitentiaire inrichting in Vught (Noord-Brabant, nabij Den Bosch). Daar zijn tijdens gesprekken volgens E. “belastende uitlatingen” gedaan. De 58-jarige Nederlander ontkent dat ten stelligste.

Nicky Verstappen werd in de zomer van 1998 dood gevonden op de Brunssummerheide in Nederlands Limburg. Hij was daar op zomerkamp. Pas decennia later kwam na een DNA-match verdachte Jos Brech in beeld. De vijftiger werd vorig jaar door de rechtbank in Maastricht veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky.

Brech heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de dood van de elfjarige. Wel heeft hij toegegeven dat hij Nicky had gevonden op de Brunssummerheide. De jongen was volgens Brech echter toen al overleden. Hij keek of hij nog leefde en fatsoeneerde zijn kleding, wat in zijn visie de veelvuldige DNA-sporen op de onderbroek konden verklaren. Maar dat verhaaltje vond de rechtbank ongeloofwaardig.

Vandaag wordt naast Bekir E. ook nog een DNA-deskundige gehoord. Volgende week vrijdag worden een forensisch arts, medisch deskundige en patholoog op zitting gehoord. Het is de bedoeling dat de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep vanaf november gaat plaatsvinden.

Volledig scherm Tekening van Bekir E. in de rechtbank. (archief) © Nicole van den Hout