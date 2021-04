Dertig verdachten gearresteerd in grote politieactie tegen Italiaanse maffia

Kunst Ronin de Goede fotogra­feer­de de tatoeages van de Japanse maffia: “Ik ben altijd heel gastvrij behandeld, als een koning”

26 maart De Nederlandse fotograaf Ronin de Goede volgde tien jaar lang een Japanse tatoeagemeester in Tokio met full body tattoos als specialiteit. Die zijn vooral geliefd bij de yakuza, de Japanse maffia. De foto’s, nu te zien in Antwerpen, bieden een unieke inkijk in deze besloten wereld. “Zo’n tatoeage getuigt van het feit dat je goed tegen de pijn kan, want het zijn echt eindeloze sessies.”