Dertig migranten gered op Kanaal en naar Frankrijk gebracht

In de nacht van zondag op maandag meldde een ferry ter hoogte van de Noord-Franse stad Grevelingen de aanwezigheid van een sloep, met aan boord 18 migranten, onder wie één kind, schrijft de prefectuur van het Kanaal en de Noordzee in een persbericht. Een schip van de nationale marine kon hen redden en naar de Franse kust brengen. Daarnaast werd een andere sloep met 12 migranten gered en naar de Franse kust geleid. Alle geredde migranten werden opgevangen door de brandweer en overdragen aan de grenspolitie.

Sinds eind 2018 nemen de illegale pogingen om het Kanaal over te steken toe, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van de autoriteiten over het gevaar van het drukke verkeer, de sterke stroming en het koude water.

In 2020 werden meer dan 9.500 gelukte oversteken of pogingen om over te steken vastgesteld. Dat zijn er vier keer meer dan in 2019 volgens de cijfers van de Franse autoriteiten. Zes mensen zijn overleden en drie verdwenen. In 2019 vielen vier doden.