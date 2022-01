Dertig jaar cel voor roofmoord op Vlaamse pater in Zuid-Afrika: “Iedereen weet dat hij geen geld had”

Hollanders woonde in Bodibe, een stad in het noorden van het land. Midden januari 2020 werd hij wellicht kort na de zondagsviering in zijn huis overvallen. Een dag later werd de man dood aangetroffen door een collega die met de pater een afspraak had. Jef Hollanders zat in de zetel met een touw rond de hals en was vastgebonden aan handen en voeten.

Drie dagen later arresteerde de politie drie verdachten die onder meer op basis van telefonie-ondezoek in verband werden gebracht met de misdaad. Hoofdverdachte Thabang Maseko was in het bezit van de gsm van de pater, die afkomstig is uit Meeuwen (Oudsbergen) in Limburg.

Pater Jef Hollanders was volgens ‘Kerknet’ een Vlaamse oblaat die al meer dan een halve eeuw als missionaris werkzaam was in Zuid-Afrika. “Hoe verdorven moet je zijn om een oude weerloze man als Jeff aan te vallen”, reageerde bisschop Victor Phalana van Kerksdorp na de moord. “Iedereen weet dat hij geen geld had, dat hij ten dienste was van een straatarme gemeenschap. Elke cent die hij ooit bezat, heeft hij voor zijn mensen gebruikt. Hij heeft alles weggeven!”

Ereburger

De uitvaart van de Limburgse missionaris in de kathedraal van het Zuid-Afrikaanse Klerksdorp werd bijgewoond door 3.000 bewoners. Jef Hollanders werd in februari 2020 door de gemeente Oudsbergen gehuldigd als ereburger.

Hoofdverdachte Thabang Maseko is veroordeeld tot dertig jaar effectieve celstraf. Een tweede verdachte, Mongezi Molefe, komt weg met amper drie jaar effectieve gevangenisstraf. Hij werd door de politie opgepakt nadat hij in het bezit bleek van de bankkaart van Hollanders. Een derde verdachte, die chauffeur was voor zijn mededaders, gaat vrijuit. De buit van de overval bestond uit niet meer dan een gsm en een beetje geld.